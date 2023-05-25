Tử vi 13h chiều ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Sửu làm ăn vượng phát, Dần tài lộc đến dồn dập, Mão có dấu hiệu trục trặc

Theo tử vi hàng tháng cục diện Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh ủng hộ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bạn, và đó chính chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này là rất lớn.

Tháng 5 này là lúc mà tuổi Sửu sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người ở bên bầu bạn.

Đường tài lộc của con giáp này khá bình ổn. Những thành tựu trong sự nghiệp giúp tuổi Sửu có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu vượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thay đổi thời tiết hay lối sống sinh hoạt mà ra. Ngoài ra, sao Dịch Mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển trong tháng, bạn nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần tính tình mạnh mẽ, có phần nóng vội. Tuy vậy, khi đối diện với các vấn đề lớn trong cuộc sống, họ rất cẩn trọng. Con giáp này một khi đã làm việc là làm đến nơi đến chốn, ít khi phải bỏ cuộc giữa chừng. Nhờ tinh thần lạc quan, tích cực, luôn có chính kiến riêng nên tuổi Dần cũng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh.

Từ giờ tới Tết 2024, tài lộc của người tuổi Dần vượng hơn thấy rõ. Sự nghiệp của họ nhờ đó cũng được nâng lên một tầm cao mới. Nếu làm kinh doanh thì họ buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm, người đầu tư cũng có lãi, tiền về đầy túi. Tài lộc đến dồn dập giúp cho tinh thần của tuổi Dần càng phấn chấn hơn. Người tuổi này hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Mão nhận được sự yêu mến của mọi người vì cách hành xử khéo léo. Con giáp này hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí hàn gắn mối quan hệ giữa mọi người với nhau.

Xã giao thuận lợi sẽ giúp con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Tuổi Mão có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại vào ngay, chắc hẳn sẽ thu được những kết quả đáng mừng.

Tiếc rằng trên phương diện tình cảm, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại có dấu hiệu trục trặc. Con giáp này cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng quá gần gũi, thân thiết với người khác, khiến nửa kia tổn thương, gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm