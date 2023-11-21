Tử vi 12 con giáp ngày 22/11/2023: Mão đại phú đại quý, Thìn uống no lộc trời, Ngọ công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 14:33

Theo tử vi ngày 22/11/2023 của 12 con giáp, 3 tuổi này gặp thời vượng phát, giàu sang tột đỉnh, vận may lội ngược dòng không ngờ.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 22/11/2023, tuổi Mão nên tránh xa việc buôn chuyện vô bổ. Những câu chuyện phiếm thường không có lợi ích gì và có thể làm tổn thương danh dự đồng thời đẩy con giáp này vào tình thế khó khăn hơn.

Thêm vào đó, xuất hiện tiểu nhân muốn gây hại cho tuổi Mão. Do đó, bản mệnh nên cẩn trọng trong mọi việc mình làm và phải xem xét kỹ trước khi quyết định, để tránh rơi vào bẫy của những người xấu.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này cũng có nhiều nỗi lo lắng. Giữa các cặp đôi rất dễ xảy ra xung đột và trở ngại, khiến tình duyên không diễn ra như mong muốn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi 12 con giáp ngày 22/11/2023: Mão đại phú đại quý, Thìn uống no lộc trời, Ngọ công danh thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn sống có tham vọng, hoài bão. Bản mệnh luôn cố gắng hết mình trong công việc, nỗ lực không ngừng để đạt được chỗ đứng vững chắc, đem lại nhiều thành công như bản thân mong muốn. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, giao phó cho những công việc quan trọng.

Tử vi dự báo rằng từ 22/11, tuổi Thìn bước vào thời kỳ hoàng kim. Những công sức mà bản mệnh đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong công việc, con giáp này đạt được đỉnh cao mới, gặt hái thành công khiến người khác ngưỡng mộ.

Đường tài lộc của người tuổi Thìn cũng rất vượng. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền, cuộc sống ngày một dư dả.

Tử vi 12 con giáp ngày 22/11/2023: Mão đại phú đại quý, Thìn uống no lộc trời, Ngọ công danh thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ muốn công việc và cả tình cảm đều có sự cân bằng. 

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc giúp bạn vượt qua thời gian khó khăn nhất, không còn chênh vênh.

Tình cảm: Tình cảm của bạn dù cho có những lúc không như ý, bạn luôn cố gắng giữ cân bằng.

Tài lộc: Sử dụng thông minh thu nhập và các khoản sinh lời.

Sức khoẻ: Thường đau vòm họng, khi nói liên tục.

Tử vi 12 con giáp ngày 22/11/2023: Mão đại phú đại quý, Thìn uống no lộc trời, Ngọ công danh thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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