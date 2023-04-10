Tử vi 12 con giáp hai ngày đầu tiên tuần mới (10-11/4): Thân được quý nhân phù trợ, phát triển thịnh vượng, Sửu kiềm chế mua hàng online quá trớn, Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, vượng vận đào hoa.

Trong năm nay, những người tuổi Sửu thật thà và đôn hậu có cát tinh chiếu mệnh, thế nên các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, có nhiều cơ hội và không gian phát triển rộng lớn, được nhiều quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Có thế thượng phong, hai ngày đầu tuần tới các bạn cầm tinh tuổi Sửu nên chú trọng đầu tư dài hạn, thiết lập tư duy logic đúng đắn về đầu tư và quản lý tài chính, không nên chạy theo lợi nhuận lớn, đầu tư không nên quá manh động, đặc biệt là những khoản đầu cơ ngắn hạn sẽ khiến bạn phải chịu nhiều rủi ro cao. Ngoài ra, hãy thắt chặt chi tiêu và kiềm chế mua hàng online quá trớn.

Đường tài vận năm 2023 cũng có thu hoạch kha khá, dự đoán sẽ là một năm bội thu.

Thân rất mạnh mẽ, táo bạo khi theo đuổi lý tưởng và ước mơ của mình. Ảnh minh họa: Internet

Thân rất mạnh mẽ, táo bạo khi theo đuổi lý tưởng và ước mơ của mình. Con giáp này không bao giờ dễ dàng từ bỏ mục tiêu, ngay cả khi bị coi thường, chịu ứng áp lực, khó khăn trong suốt quá trình phấn đấu.

Tử vi hai ngày đầu tuần này cho biết, tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, sự nghiệp hanh thông, công việc của con giáp tuổi Thân phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng, cuộc sống phía trước cũng đầy hứa hẹn.

Con giáp này được nhiều quý nhân ủng hộ, giải quyết được những khó khăn hiện tại, gia đình cũng hòa thuận, vui vẻ, phát triển thịnh vượng.

Tuổi Hợi

Hợi hai ngày đầu tuần, vận khí hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hai ngày đầu tuần, vận khí hanh thông. Nếu nắm được đại vận này, tiền tài sẽ tới, làm gì cũng thành công, muốn gì cũng thực hiện được.

Con giáp tuổi Hợi sẽ tạm biệt hiện tượng tài lộc kém trong hai ngày đầu trước cũng như những chuyện buồn phiền khiến họ phải phân tâm.

Trong hai ngày đầu tuần tới, người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, vượng vận đào hoa. Tuy nhiên, trong chuyện kinh doanh, người tuổi Hợi không nên để trứng vào cùng một giỏ. Chỉ cần nỗ lực cố gắng, lao động chăm chỉ thì người tuổi Hợi sẽ có tương lai tươi sáng.

* Thông tin này chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.