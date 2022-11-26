Tử vi 12 con giáp dự đoán vào đúng 18h08p hôm nay (26/11), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui, tiền tài về như thác đổ, hỷ sự trước ngõ, gia đạo ấm êm, đào hoa nở rộ, người độc thân thoát kiếp FA

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 04:25

Đúng 18h08p hôm nay, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui, tiền tài chất núi, hỷ sự đầy nhà, gia đạo ấm êm, tình duyên hạnh phúc.

Tuổi Thân

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Mọi kế hoạch đều được tiến hành như quỹ đạo đã vạch ra từ trước, các ý tưởng và đề xuất của con giáp này đều được đánh giá cao. Con đường công danh sự nghiệp rộng mở trước mắt, chỉ cần tuổi Thân nỗ lực và quyết tâm cao độ là sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Xung quanh bạn cũng có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp tốt sẵn lòng giúp đỡ. Nếu biết phát huy sức mạnh đoàn kết, đôi bên có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ, đem lại lợi ích lớn lao cho cả tập thể.

Tình cảm: Vận trình tình cảm bình ổn. Không có quá nhiều biến đổi trong mối quan hệ tình cảm của bản mệnh, song tuổi Thân cần chủ động làm mới tình yêu này nếu không muốn tình cảm xa cách, lạnh nhạt theo thời gian.

Tử vi 12 con giáp dự đoán vào đúng 18h08p hôm nay (26/11), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui, tiền tài về như thác đổ, hỷ sự trước ngõ, gia đạo ấm êm, đào hoa nở rộ, người độc thân thoát kiếp FA - Ảnh 1
Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay tác động tích cực của Nhị Hợp, người tuổi Tỵ sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn nhờ tinh thần hăng hái, tích cực của mình. Thậm chí, càng khó khăn, bạn lại càng cảm thấy nóng lòng muốn thử sức để chứng minh bản thân mình hơn.

Tuổi Tị được Chính Tài hậu thuẫn nên đón nguồn thu nhập ổn định, dồi dào trong ngày. Tử vi ngày mới dự báo tài lộc sẽ tăng mạnh, nếu bạn chăm chỉ làm việc thì không bao giờ phải lo thiếu tiền. Ngoài ra bản mệnh còn có cơ hội tăng lương, thưởng rất chính đáng nữa với tất cả sự cống hiến vừa qua.

Nhân duyên trong ngày tốt đẹp nhờ Hỏa sinh Thổ. Nhất là những người đã có gia đình, vợ chồng hài hòa, thấu hiểu và cùng chia sẻ mọi việc với nhau nên không khí gia đình rất đầm ấm. Mối quan hệ với các thành viên trong gia đình cũng rất tốt nên cần tăng cường trò chuyện để tăng thêm tình gắn kết.

Tử vi 12 con giáp dự đoán vào đúng 18h08p hôm nay (26/11), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui, tiền tài về như thác đổ, hỷ sự trước ngõ, gia đạo ấm êm, đào hoa nở rộ, người độc thân thoát kiếp FA - Ảnh 2
Tỵ sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn nhờ tinh thần hăng hái, tích cực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Chính Ấn tương trợ, nay chính là thời điểm để người tuổi Thân khẳng định vị thế của mình. Bạn hoàn toàn có khả năng giải quyết những khúc mắc trong công việc, thậm chí là người chỉ dẫn cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình.

Thái độ làm việc cẩn trọng, có đầu có đuôi chính là yếu tố chính khiến lãnh đạo đánh giá bạn rất cao. Vì thế, hãy tiếp tục phát huy ưu điểm của mình, bạn sẽ được phân công cho nhiều nhiệm vụ trọng đại, có tác dụng thúc đẩy sự nghiệp phát triển.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa. Tử vi dự báo con giáp này sẽ gặp nhiều vận may trên con đường tình duyên trong ngày nhờ có đào hoa vượng nâng đỡ. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm thấy được mảnh ghép cuộc đời nhờ sự giới thiệu của bạn bè.

Tử vi 12 con giáp dự đoán vào đúng 18h08p hôm nay (26/11), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui, tiền tài về như thác đổ, hỷ sự trước ngõ, gia đạo ấm êm, đào hoa nở rộ, người độc thân thoát kiếp FA - Ảnh 3
Thái độ làm việc cẩn trọng, có đầu có đuôi chính là yếu tố chính khiến lãnh đạo đánh giá bạn rất cao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (26/11), 3 con giáp này cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, tài chính có phần bất ổn

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Cuối ngày mai, 3 con giáp này cẩn thận công danh có kẻ tiểu nhân gáng đường, tài chính bất ổn, gia đạo bất an, bản mệnh gặp nhiều rắc rối.

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