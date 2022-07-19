Tử vi 11 ngày tới (20/7 - 30/7), sách tiên tri lưu truyền, 3 con giáp đón nhận hỷ sự, nhân chóng phát tài, khai thông vận mệnh, có được cuộc sống giàu sang, viên mãn

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 16:08

Tử vi 11 ngày tới (20/7 - 30/7), 3 con giáp may mắn đón nhận hỷ sự, vận mệnh hanh thông, muốn gì được nấy.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 11 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Công việc của con giáp may mắn sẽ trở nên suôn sẻ, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Tài vận dư dôi giúp bản mệnh sớm được hưởng quả ngọt. Tử vi dự đoán, con giáp sẽ sớm đạt được nhiều thành to lớn nhờ được quý nhân phù trợ và công việc xuôi chèo mát mái.

Tâm trạng vui tươi, phấn khởi khiến con giáp có nhiều ý tưởng mới. Bạn nên tích cực vận động, đi lại hoặc công tác nhiều hơn để gặt hái nhiều thành công hơn.

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Người tuổi Mão trong 11 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong 11 ngày tới diễn ra vô cùng thuận lợi. Gặp ngày tam hợp nên con giáp này bắt tay thực hiện việc gì cũng đều dễ dàng, suôn sẻ. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp nhanh chóng thực hiện các kế hoạch đã xây dựng từ trước. Cùng với bản lĩnh vững vàng, bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều thành công vượt ngoài mong đợi.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Bản mệnh và nửa kia đang đắm mình trong những giây phút thăng hoa, nồng nàn cảm xúc. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính tới chuyện về chung một nhà.

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Công việc của tuổi Thân trong 11 ngày tới diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 11 ngày tới cát lộc hanh thông, vận trình rộng mở. Chính Quan sẽ giúp cho những con giáp có được những đánh giá tốt về năng lực trong công việc. Con đường công danh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Bản mệnh hãy tận dụng cơ hội này để vươn đến đỉnh cảm danh vọng, đạt được những kế hoạch đã định.

Đối với con giáp, vận tình cảm khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa.

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Người tuổi Thìn trong 11 ngày tới cát lộc hanh thông, vận trình rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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