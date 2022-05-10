Tử vi 10 ngày tới, cơ hội đổi đời đã đến, những con giáp này vận khí tăng cao, may mắn bám gót, sự nghiệp hanh thông, tình duyên nở rộ

Theo dõi tử vi tuần mới, tuổi Dần có một tuần nhận được nhiều sự trợ giúp nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp mà mình đã gây dựng từ trước. Cát tinh Thái Âm cho thấy, quý nhân trong tuần này của bạn có thể là nữ giới, hãy thật sự lưu tâm tới vấn đề này để không bỏ lỡ cơ hội.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần dần có dấu hiệu hơn vào khoảng thời gian cuối tuần. Sau một vài khúc mắc thì hai người đã dần hiểu nhau hơn. Sự bao dung, thấu hiểu sẽ giúp hai người vượt qua nhiều khó khăn, trắc trở trong tương lai.

Tỷ Kiên cũng giúp những chú Hổ có đủ mạnh mẽ và quyết đoán để đưa ra những quyết định có lợi cho mình. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và trao cho thêm trọng trách, thêm cả Thiên Ấn hỗ trợ, bản mệnh luôn nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Nhờ có Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy.

Tin vui còn tới với Dần ở phương diện tài lộc. Ngay từ đầu tuần đã có Thực Thần che chở, cả người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn.

Tuổi Dần có một tuần nhận được nhiều sự trợ giúp nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp mà mình đã gây dựng từ trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dịch Mã động tinh xuất hiện, người tuổi Mão cần có sự chủ động và năng nổ hơn trong tuần này. Rất nhiều cơ hội đang đến, may mắn sẽ tới với người biết tranh thủ. Trong bất kể nhiệm vụ nào, hãy cho thấy bạn luôn trong tâm thế sẵn sàng và chấp nhận mọi thách thức.

Bên cạnh đó, có người có thể sẽ phải xuất hành xa do tính chất của công việc, song bản mệnh càng đi xa thì càng có lợi, có nhiều khả năng để thăng tiến hoặc tìm được môi trường thuận lợi để phát triển mạnh mẽ hơn. Con giáp này bỏ nhiều công sức thì thu về nhiều thành quả xứng đáng thôi.

Sự chủ động cũng sẽ mang tới vận may cho Mão ở phương diện tình cảm. Bạn nên bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình cho đối phương hiểu một cách thẳng thắn và rõ ràng. Mâu thuẫn dễ dàng xảy ra nếu bạn quyết định chọn giải pháp im lặng và quyết định một mình.

Chuyện làm ăn diễn ra khá suôn sẻ với bản mệnh trong tuần này, mà chủ yếu là khoảng thời gian từ giữa tuần cho đến cuối tuần. Song bạn không cần quá vất vả mới đạt được điều ấy, bởi nhờ có sự thông minh, nhanh nhạy cùng với các mối quan hệ rộng, bạn có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị.

Sự chủ động cũng sẽ mang tới vận may cho Mão ở phương diện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có sao Thái Dương hậu thuẫn, tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp trong 10 ngày tới. Với những kế hoạch tường tận mà mình đã vạch ra từ trước đó, con giáp này có thể dễ dàng có được những điều mình muốn. Đây có thể coi là lúc bạn đang hưởng thành quả của chính mình.

Công việc ở thời điểm này tiến triển vô cùng hanh thông, thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ, tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của bản thân và có được sự nhìn nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Nhân đà này, hãy đặt ra những thách thức lớn không để không ngừng khai phá khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Về phương diện tài lộc, được cả Thiên Tài và Chính Tài độ mệnh, con giáp này trong tuần kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều chẳng kém. Cũng may là bản mệnh khéo léo làm ăn, chăm chỉ cày cuốc nên mặc dù đôi khi thâm hụt một khoản nhưng bù đắp khá nhanh.

Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Có sao Thái Dương hậu thuẫn, tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.