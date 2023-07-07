Tử vi 10 ngày tới, các con giáp này đón muôn vàn may mắn do cát vận ập đến, bước vào cục diện tương hợp, vạn sự như ý, hanh thông trong cuộc sống

Theo tử vi 12 con giáp 10 ngày tới, người tuổi Hợi mang tính cách lạc quan, thái độ tích cực. Họ bình tĩnh, ôn hòa, sở hữu chỉ số EQ cao.

Con giáp tuổi Hợi đa tài và linh hoạt. Họ có thể thích nghi với nhiều tình huống khác nhau và dễ dàng học hỏi các kỹ năng mới. Sự linh hoạt này giúp họ thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.

Con giáp này không bao giờ tự đề cao bản thân, luôn sống khiêm nhường. Trong cuộc sống, họ công bằng, tử tế. Trong công việc, họ hòa đồng với đồng nghiệp, được lòng cấp trên.

10 ngày tới, con giáp này có bước tiến trong sự nghiệp. Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban nên trong tháng này, Hợi hoàn thành tốt các kế hoạch công việc và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới đường tài lộc khởi sắc rõ rệt, quý nhân ở bên nâng đỡ, trợ giúp mỗi khi gặp khó khăn. Chính vì thế mà con giáp này làm đâu trúng đó, chẳng gặp phải trở ngại gì trên con đường đi đến thành công.

Bản mệnh từng mất nhiều thời gian mò mẫm, tìm kiếm con đường tiến bước cho mình nhưng không được thuận lợi cho lắm. Nay được quý nhân chỉ dẫn, trong tuần này tuổi Dậu sẽ nhanh chóng chạm tay vào mục tiêu của mình. Đặc biệt, đầu tuần là thời điểm tốt để cầu tài lộc, kí kết hợp đồng, khai trương, khởi nghiệp…

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Sửu tháng 4 Âm lịch này “vận đỏ như son”, may mắn ngập tràn. 10 ngày tới, bản mệnh này được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Về công việc, nhờ luôn chăm chỉ và tích cực nên người tuổi Sửu rất được cấp trên trọng dụng. Đây cũng là thời điểm tốt để gây ấn tượng mạnh hơn với lãnh đạo và giành về những thành quả cho bản thân. Tuy nhiên, người tuổi Sửu nên đẩy nhanh tiến độ trong công việc bởi đôi khi sự cẩn thận quá mức đang khiến họ tiến chậm hơn trên con đường tới thành công. Tốt hơn hết nên tối ưu thời gian của mình để gia tăng tính hiệu quả bởi đây là lúc họ bước vào thời kỳ hoàng kim hơn tất cả những giai đoạn trước đây.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, đây cũng là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Do đó, hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên thời gian này, bản mệnh nên giữ kín một số bí mật trong kinh doanh để tránh việc bị tiểu nhân lợi dụng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.