Sau 23h23 ngày 9/7/2023, các con giáp này vận thế khởi sắc, hưởng lộc trời ban, phúc khí vô cùng hưng thịnh, tiền bạc ùn ùn từ ba phương tám hướng chảy đầy túi

Tâm linh - Tử vi 07/07/2023 15:52

Xem tử vi 23h23 ngày 9/7/2023 của 3 tuổi này, tiền bạc đổ về túi ào ào, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng lên đáng kể.

Tuổi Dần 

Sau 23h23 ngày 9/7/2023, các con giáp này vận thế khởi sắc, hưởng lộc trời ban, phúc khí vô cùng hưng thịnh, tiền bạc ùn ùn từ ba phương tám hướng chảy đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần trở thành con giáp phát tài tuần này do bạn luôn duy trì được nguồn năng lượng tích cực và hăng hái. Làm việc với một tinh thần nhiệt thành sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tích khởi sắc trong công việc.

Với người làm công ăn lương, các mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở khiến bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Một vài cơ hội mới cũng sẽ đến ngay trong tuần này.

Tương lai sự nghiệp phát triển ra sao phụ thuộc rất lớn vào những cơ hội này, chính vì vậy bạn hãy cố gắng nắm bắt thật nhanh và hoàn thành mọi việc bằng khả năng cao nhất của mình, chắc chắn sẽ gặt hái thành quả xứng đáng.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn cũng có một nguồn thu dồi dào do khách khứa lúc nào cũng đông đúc, tấp nập. Bạn khẳng định được vị thế trên thị trường nên chẳng còn phải lo lắng quá nhiều đến đối thủ cạnh tranh.

Chính nhờ túi tiền rủng rỉnh, bản mệnh có thể bớt đi phần nào lo lắng và thoải mái chi tiêu mua sắm những món đồ yêu thích của mình. Hãy coi đó là những món quà khích lệ tinh thần mình nhé.

Tuổi Ngọ 

Xem tử vi 23h23 ngày 9/7/2023 của người tuổi Ngọ, tiền bạc đổ về túi con giáp này, cả thu nhập và thu nhập phụ của bản mệnh đều tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên sốt ruột khi thấy tuần mới đã bắt đầu mà vẫn chưa thấy tiền đâu, bởi tài vận của con giáp này chủ yếu phát về thời điểm này.

 

Con giáp này hết lòng vì công việc, nhờ thế mà các khoản lương thưởng cũng sẽ tăng lên đáng kể. Ngoài ra, tuổi Ngọ còn chăm chỉ làm thêm việc này việc kia, thu nhập cũng có phần rủng rỉnh hơn, thoải mái chi tiêu theo ý muốn của mình.

 

Tuổi Thân 

 

Sau 23h23 ngày 9/7/2023, các con giáp này vận thế khởi sắc, hưởng lộc trời ban, phúc khí vô cùng hưng thịnh, tiền bạc ùn ùn từ ba phương tám hướng chảy đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân có kỹ năng diễn đạt tốt, giỏi thuyết phục người khác. Họ có phản ứng nhanh, dễ thích nghi với môi trường xung quanh. Bởi vậy, người tuổi này có triển vọng phát triển sự nghiệp tốt.

Trong công việc cũng như cuộc sống, người này thể hiện chỉ số EQ cao. Họ nhận được sự công nhận của đồng nghiệp cũng như sự ưu ái của lãnh đạo. Người tuổi Thân có tầm nhìn xa trông rộng.

Đối mặt với sự thăng trầm trong cuộc sống, họ rút ra những kinh nghiệm quý giá. Nhờ đó, con giáp này tránh được sai lầm, đạt hiệu suất công việc cao. 

Cũng nhờ điều này, sau 23h23 ngày 9/7/2023, con giáp tuổi Thân ngày một thăng tiến vượt bậc. Vào thời điểm cuối tháng 7, họ có thể bỏ vốn làm ăn, đầu tư kinh doanh. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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