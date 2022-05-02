Tử vi 10 ngày tới (3/5-12/5), quý nhân dẫn lối, những con giáp sau 'gánh tiền mỏi lưng', tài lộc nhiều vô biên, sung túc ngỡ ngàng, tình duyên lên hương

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 12:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'gánh tiền mỏi lưng', tài lộc nhiều vô biên, sung túc ngỡ ngàng, tình duyên lên hương trong 10 ngày nữa.

Tuổi Tý

Trong 10 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ có nhiều thay đổi tích cực và khởi sắc. Công việc của bạn sẽ có tin vui, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức trong thời gian gần. Bên cạnh đó, bản thân của bạn cũng là người rất chân thành với bạn bè, bạn cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ, con đường thành công sẽ đến.

Bên cạnh đó, vận đào hoa của người độc thân khởi sắc mạnh mẽ. Bạn nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Tuy nhiên, bạn hãy cẩn thận khi đưa ra lựa chọn người thích hợp với mình.

 

con giap may man
Người tuổi Tý sẽ được quý nhân giúp đỡ, con đường thành công sẽ đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ được thần Tài chiếu cố nồng hậu, quý nhân nâng bước trong 10 ngày nữa. Ngoài ra, công việc của bạn cũng có nhiều khởi sắc đáng kể, gặp được nhiều cơ hội thăng tiến, nếu biết nắm bắt thì không những cuộc sống thăng hoa mà tiền bạc cũng dồi dào hơn bình thường. 

Đồng thời, bạn sẽ nhận được nhiều hỷ sự, mọi thứ xung quanh cũng diễn ra suôn sẻ hơn, đối với những người làm ăn kinh doanh, năm nay sẽ là một năm có nhiều điều đáng mong chờ, nếu không trở thành đại gia thì tài khoản cũng có nhiều tiền.

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Người tuổi Thìn sẽ được thần Tài chiếu cố nồng hậu, quý nhân nâng bước trong 10 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thần Tài luôn chiếu cố bên cạnh người tuổi Sửu trong 10 ngày tới. Những người làm kinh doanh buôn bán đầu tư một vốn bốn lời, tích lũy được cho mình nhiều của cải. Bạn có quý nhân chiếu cố nên tiền ào ào chảy vào túi. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn ngày càng thăng hoa.

Mối quan hệ tình cảm dù không có sự thăng hoa trong thời gian này nhưng bạn lại thích sự ổn định như hiện tại hơn. Tình cảm lúc thăng lúc trầm, lúc ngọt lúc nhạt là điều bạn đã có sự chuẩn bị. Miễn là cả hai đều hướng về nhau thì không có gì phải lo lắng cả.

 

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Người tuổi Sửu có quý nhân chiếu cố nên tiền ào ào chảy vào túi - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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