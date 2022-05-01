Tử vi 9 ngày tới (3/5-11/5), Thái Tuế tương trợ, những con giáp sau 'xoè tay hứng vàng', tiền chảy vào túi 'ào ào', cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 20:19

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây 'xoè tay hứng vàng', tiền chảy vào túi 'ào ào', cuộc sống thăng hoa trong 9 ngày tới.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn sẽ mở rộng vòng tròn mối quan hệ của mình trong 9 ngày tới. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm được những cơ hội làm ăn, hợp tác, thậm chí là còn gặp được những người giàu kinh nghiệm và được họ truyền cho nhiều kinh nghiệm quý báu. Trong công việc, thái độ cầu thị của bạn tạo được ấn tượng tốt với cấp trên. Về tài vận, thu nhập của bạn trong tuần có xu hướng tăng mạnh.

Mối quan hệ tình cảm dù không có sự thăng hoa trong thời gian này nhưng bạn lại thích sự ổn định như hiện tại hơn. Tình cảm lúc thăng lúc trầm, lúc ngọt lúc nhạt là điều bạn đã có sự chuẩn bị. Miễn là cả hai đều hướng về nhau thì không có gì phải lo lắng cả.

 

con giap may man
Thu nhập của người tuổi Tý trong tuần có xu hướng tăng mạnh - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Trong 9 ngày nữa, người tuổi Thân có quý nhân giúp đỡ nên bạn giải quyết được hết mọi khó khăn, trắc trở. Bạn tự tin thể hiện bản thân và trở nên nổi bật trước đám đông. Vận trình công việc của bạn khá tốt, sau khi rút được kinh nghiệm và bài học, bạn biết cách giải quyết vấn đề một cách linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, sự hoạt bát, vui vẻ của người tuổi Thân trong thời gian tới cũng để lại ấn tượng đặc biệt trong mắt người khác phái và thu hút vận đào hoa đến với mình.

con giap may man 1
Người tuổi Thân có quý nhân giúp đỡ nên bạn giải quyết được hết mọi khó khăn, trắc trở - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ suôn sẻ, có khả năng tìm được cơ hội làm giàu, may mắn hơn có khi phú quý sung túc trong 9 ngày liên tiếp tới. Bên cạnh đó, bạn còn biết tích lũy tài sản, tiếp tục thăng tiến ở nơi làm việc, thậm chí là khả năng làm giàu trong năm nay là có thật.

Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, một số người tuổi Tuất sẽ cảm thấy có nhu cầu muốn được giao tiếp nhiều hơn với đối phương. Thời gian tới sẽ mở ra rất nhiều chủ đề thú vị để bạn và người ấy cùng bàn luận.

con giap may man 2
Sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ suôn sẻ, có khả năng tìm được cơ hội làm giàu, may mắn hơn - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 49 ngày liên tiếp tới, xoá tan vận xui, những con giáp sau 'hiền lương sinh phú quý', tiền tài tự chảy vào túi, nắm bắt cơ hội làm giàu

Đúng 49 ngày liên tiếp tới, xoá tan vận xui, những con giáp sau 'hiền lương sinh phú quý', tiền tài tự chảy vào túi, nắm bắt cơ hội làm giàu

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "hiền lương sinh phú quý", tiền tài tự chảy vào túi, nắm bắt cơ hội làm giàu trong 49 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 54 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 24 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng