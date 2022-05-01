Tử vi 9 ngày tới (3/5-11/5), Thái Tuế tương trợ, những con giáp sau 'xoè tay hứng vàng', tiền chảy vào túi 'ào ào', cuộc sống thăng hoa

Mối quan hệ tình cảm dù không có sự thăng hoa trong thời gian này nhưng bạn lại thích sự ổn định như hiện tại hơn. Tình cảm lúc thăng lúc trầm, lúc ngọt lúc nhạt là điều bạn đã có sự chuẩn bị. Miễn là cả hai đều hướng về nhau thì không có gì phải lo lắng cả.

Con giáp may mắn sẽ mở rộng vòng tròn mối quan hệ của mình trong 9 ngày tới. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm được những cơ hội làm ăn, hợp tác, thậm chí là còn gặp được những người giàu kinh nghiệm và được họ truyền cho nhiều kinh nghiệm quý báu. Trong công việc, thái độ cầu thị của bạn tạo được ấn tượng tốt với cấp trên. Về tài vận, thu nhập của bạn trong tuần có xu hướng tăng mạnh.

Tuổi Thân

Trong 9 ngày nữa, người tuổi Thân có quý nhân giúp đỡ nên bạn giải quyết được hết mọi khó khăn, trắc trở. Bạn tự tin thể hiện bản thân và trở nên nổi bật trước đám đông. Vận trình công việc của bạn khá tốt, sau khi rút được kinh nghiệm và bài học, bạn biết cách giải quyết vấn đề một cách linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó, sự hoạt bát, vui vẻ của người tuổi Thân trong thời gian tới cũng để lại ấn tượng đặc biệt trong mắt người khác phái và thu hút vận đào hoa đến với mình.

Người tuổi Thân có quý nhân giúp đỡ nên bạn giải quyết được hết mọi khó khăn, trắc trở - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ suôn sẻ, có khả năng tìm được cơ hội làm giàu, may mắn hơn có khi phú quý sung túc trong 9 ngày liên tiếp tới. Bên cạnh đó, bạn còn biết tích lũy tài sản, tiếp tục thăng tiến ở nơi làm việc, thậm chí là khả năng làm giàu trong năm nay là có thật.

Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, một số người tuổi Tuất sẽ cảm thấy có nhu cầu muốn được giao tiếp nhiều hơn với đối phương. Thời gian tới sẽ mở ra rất nhiều chủ đề thú vị để bạn và người ấy cùng bàn luận.

Sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ suôn sẻ, có khả năng tìm được cơ hội làm giàu, may mắn hơn - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.