Tử vi 10 ngày tới (26/8 - 4/9), Thần Tài ban phước, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, phú quý ngập nhà, công danh xán lạn, tiền vàng dư dả, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 13:00

Tử vi 10 ngày tới (26/8 - 4/9), 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, phú quý ngập nhà, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 10 ngày tới vận trình lên hương, làm gì cũng thuận lợi. Thời gian này thích hợp để hợp tác làm ăn với bạn, vì thế, những ai làm công việc kinh doanh, đầu tư nên mạnh dạn đưa ra quyết định bắt tay với đối tác. Đừng chần chừ quá lâu, khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Không ngừng cố gắng, bạn sẽ trở thành con giáp giàu từ trẻ.

Nhị Hợp phù trợ, con giáp nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Vì vậy, dù có gặp khó khăn gì thì con giáp vẫn có quý nhân ra tay giúp đỡ.

Tử vi 10 ngày tới (26/8 - 4/9), Thần Tài ban phước, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, phú quý ngập nhà, công danh xán lạn, tiền vàng dư dả, cầu được ước thấy - Ảnh 1
Người tuổi Dần trong 10 ngày tới vận trình lên hương, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 10 ngày tới diễn ra thuận lợi. Công danh sự nghiệp của con giáp có dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Những điều con giáp này có được không phải là điều dễ dàng nên hãy luôn tự hào về bản thân mình. Tam hợp phù trợ, các mối quan hệ xã giao hài hòa, con giáp có thể gặp lại bạn cũ hàn gắn tình cảm, mối quan hệ với người thân cũng rất tốt đẹp. 

Trong chuyện tình cảm, người có đôi nếu muốn gắn bó lâu dài thì hãy chắc chắn mình có thể đồng lòng với đối phương trong cả công việc. Nhất là nữ giới, hãy trở thành hậu phương vững chắc để người đàn ông có thể thành công trong sự nghiệp của mình.

Tử vi 10 ngày tới (26/8 - 4/9), Thần Tài ban phước, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, phú quý ngập nhà, công danh xán lạn, tiền vàng dư dả, cầu được ước thấy - Ảnh 2
 Công danh sự nghiệp của con giáp có dấu hiệu tiến triển rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 10 ngày tới nhận nhiều tuin vui. Vận trình công việc diễn ra hanh thông, bản mệnh còn nhận được cơn mưa lời khen từ cấp trên và đồng nghiệp của mình. Đáng chú ý, tài lộc rủng rỉnh. Con giáp này đang được đánh giá cao ở khả năng nắm bắt cơ hội kiếm tiền.

Con giáp tốt bụng, gặp ai cũng vui vẻ hài hòa, dễ tạo được cảm tình với người xung quanh. Có lẽ chính điều này đã giúp tình duyên của bạn nở rộ.

Tử vi 10 ngày tới (26/8 - 4/9), Thần Tài ban phước, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, phú quý ngập nhà, công danh xán lạn, tiền vàng dư dả, cầu được ước thấy - Ảnh 3
Người tuổi Hợi trong 10 ngày tới nhận nhiều tuin vui - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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