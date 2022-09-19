Tử vi 10 ngày tới (20/9 - 29/9), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99% gánh rổ vàng to về nhà, may mắn chạm tay vào đỉnh vinh quang, ngồi rung đùi thu tiền đếm mỏi tay

Tử vi học có nói, trong 10 ngày tới, tuổi Thìn bước vào hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Ngoài ra, tuổi Thìn trong thời gian này có gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn, nếu có xung đột thì cũng nhanh chóng được hóa giải, tình cảm lứa đôi được củng cố, người độc thân dễ gặp nhân duyên cát lành, hướng đến một cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, đây là thời điểm tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, thuận lợi và đạt doanh số cao.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là những con giáp lạc quan và tự tin. Họ luôn tràn đầy năng lượng tích cực cho dù họ ở trong môi trường nào. Con giáp tuổi Mùi cũng tinh tế, nhạy cảm trong suy nghĩ nhưng họ ko thích bộc lộ xúc cảm của mình ra bên ngoài. Họ thà chịu đựng nỗi khổ cực, đắng cay trong lòng còn hơn để người khác nhìn thấy.

Công việc làm ăn khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, tuổi Mùi sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Lòng tự trọng của người tuổi Mùi rất cao, do đó họ không muốn tỏ ra yếu đuối. Vì vậy, trong sự nghiệp, những người này cũng rất năng động và làm việc rất siêng năng. Khi đã mang mục tiêu là con giáp tuổi Mùi sẽ hành động và thực hiện ngay, kỳ vọng mang thể đạt được kết quả và tạo ra nhiều thời cơ thông qua những hành động thiết thực.

Trong 10 ngày tới đây, tài lộc của con giáp tuổi Mùi hanh thông, dù làm việc gì cũng không thiếu thời cơ để phất nhanh, sự nghiệp thành công, tiền tài dư dả. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, tuổi Mùi sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ, hứa hẹn sẽ có nhiều thành quả chờ đợi ở phía trước.

Tuổi Hợi

Hợi vốn sống tình cảm, nhiệt tình và rất nghiêm túc trong công việc, nhanh nhẹn và cẩn trọng với mọi quyết định. Hợi sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong tương lai.

Chỉ cần Hợi nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và quyết đoán lựa chọn những điều mà bạn thấy phù hợp với công việc, sự nghiệp mình đã chọn thì không khó để chạm tới thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 10 ngày tới cho biết, Thần Tài chiếu rọi giúp người tuổi Hợi cũng góp tên trong danh sách những con giáp may mắn. Chỉ cần Hợi nhanh nhạy nắm bắt thời cơ và quyết đoán lựa chọn những điều mà bạn thấy phù hợp với công việc, sự nghiệp mình đã chọn thì không khó để chạm tới thành công.

Đặc biệt, may mắn còn mỉm cười với bạn trong lĩnh vực tài chính. Hợi có thể tranh thủ thời điểm này để đầu tư kinh doanh, mang về một khoản lợi nhuận kha khá cho bản thân, qua đó cải thiện nhanh chóng chất lượng cuộc sống hiện cho mình và cả người thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.