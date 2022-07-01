Tử vi 10 ngày tới (2/7 - 11/7), vận trình dát vàng, hào quang chói lọi, 3 con giáp làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên đỉnh, đỏ cả tình lẫn tiền một bước lên mây, cơ hội làm giàu không thiếu

Tâm linh - Tử vi 01/07/2022 20:33

Tử vi 10 ngày tới cho biết, có tới 3 con giáp may mắn sự nghiệp thăng tiến không ngừng, cùng lúc có được vận đỏ cả tình lẫn tiền, sở hữu vận may hơn người, làm đâu thắng đó.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây con đường hậu vận của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vạn sự thuận lợi, chuỗi ngày gian nan vất vả của bạn qua đi nhường chỗ cho sự thăng tiến, phát tài phát lộc. Chưa hết, Cát tinh Thái Dương còn mang đến tin vui cho con giáp này. Bản mệnh đi làm ăn xa được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là với nam giới.

Bạn có tiếng nói trong công việc, không sợ tiểu nhân ức hiếp, thậm chí càng là lúc khó khăn lại càng phát huy được năng lực thực sự. Với người làm công ăn lương, tài lộc trong thời gian này cũng khá ổn định khi cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng. Thậm chí nhờ có được quý nhân dẫn lối, cơ hội thăng quan tiến chức của Ngọ trong thời gian tới là cực kỳ cao. 

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm mà tuổi Ngọ xác định được mục tiêu phía trước của mình, xây dựng được thời gian biểu hợp lý nên vừa được dư dả lại không phải quá vất vả, bôn ba.

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Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây con đường hậu vận của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vạn sự thuận lợi, chuỗi ngày gian nan vất vả của bạn qua đi nhường chỗ cho sự thăng tiến, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường tốt bụng, hiền lành, biết cách đối nhân xử thế, sống chân thành với người khác. Con giáp này bao dung, độ lượng, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên được nhiều người mến mộ. Từ nhỏ, họ xuất thân nghèo khó nhưng không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên. Cũng bởi vậy nên bản mệnh dù sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng về hậu vận sẽ có của ăn, của để.

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây, con đường phía trước của Hợi được dự báo gặp nhiều may mắn, vận trình vượng phát, vận may đến nhà. Con giáp này làm việc nhiều, thu nhập tăng lên đáng kể. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ tìm được mối hàng tốt, buôn may bán đắt.

Bản mệnh làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới. Trong khi Hợi đi làm ăn xa cũng có thành quả mang về. Làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên giúp tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn và hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. 

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Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây, con đường phía trước của Hợi được dự báo gặp nhiều may mắn, vận trình vượng phát, vận may đến nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 10 ngày tới cho thấy, người tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều niềm vui nhưng cũng phải đối diện với không ít áp lực. Tuy nhiên, bạn cũng biết đấy, thử thách và áp lực đặt ra trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Trên phương diện sự nghiệp, con giáp này là người tràn trề khí thế. Họ tin tưởng vào chính bản thân mình và cho rằng mình có thể chinh phục được đích đến mà mình đã đặt ra.  Cụ thể thời gian này, bạn hoàn toàn có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, nhất là với những ai đang theo đuổi con đường công danh. 

Trên phương diện tài lộc, bạn là người biết làm ăn, tính toán, song tháng này, bạn chủ yếu kiếm chác nhờ các mối làm ăn nhỏ chứ chưa tìm được cơ hội để tìm được những bạn hàng, đối tác lớn. Thậm chí, với việc được quý nhân chỉ đường dẫn lối các dự án kinh doanh của Sửu đều phát triển tốt và mang về cho họ nguồn thu dồi dào. 

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Tử vi 10 ngày tới cho thấy, người tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều niềm vui nhưng cũng phải đối diện với không ít áp lực. Tuy nhiên, bạn cũng biết đấy, thử thách và áp lực đặt ra trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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