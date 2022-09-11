Tử vi 10 ngày tới (12/9 - 21/9), số định đã giàu, 3 con giáp đi đến đâu thắng lợi đến đó, công danh phất lên đến nóc, gia sản bội thu bạc tỷ, giàu sang nhất xứ

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 22:54

Tử vi 10 ngày tới (12/9 - 21/9), cầu may mắn cho 3 con giáp này, trúng độc đắc như tử vi, phú quý lại gần hơn mỗi ngày.

Tuổi Mão

Mão vốn chăm chỉ, siêng năng. Con giáp này không ngừng tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn, sung túc.

Bản mệnh vốn là người sống thực tế, không mơ mộng và luôn tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn, sướng khổ tại thân.

Vì vậy, tuổi Mão không ngồi chờ may mắn đến mà sẽ tự mình vươn lên trong cuộc sống. Bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống của người tuổi Mão sẽ có chuyển biến tích cực. Dự đoán tử vi 10 ngày tới (12/9 - 21/9), tuổi Mão sẽ kiếm được cơ hội phát triển sự nghiệp, tăng thêm thu nhập.

Tử vi 10 ngày tới (12/9 - 21/9), số định đã giàu, 3 con giáp đi đến đâu thắng lợi đến đó, công danh phất lên đến nóc, gia sản bội thu bạc tỷ, giàu sang nhất xứ - Ảnh 1
Con giáp tuổi Mão vạn sự sung túc, hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Mão sẽ gặp được nhiều cơ hội việc làm tốt cũng như các mối làm ăn và sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong tháng này. Thu nhập tăng lên giúp cuộc sống của họ được cải thiện đáng kể. Họ cũng trở thành một hình mẫu lý tưởng trong mắt gia đình và bạn bè.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn được biết đến là những người thông minh, khéo léo, có tài hùng biện và giỏi giao tiếp. Dự đoán tử vi 10 ngày tới (12/9 - 21/9) sẽ là khoảng thời điểm người tuổi Thân làm ăn gặp nhất trong năm nay.

Với người làm lãnh đạo, bằng kinh nghiệm của mình, tuổi Thân có thể nhanh chóng phát hiện ra đâu là nguy cơ, đâu là thời cơ để hướng dẫn mọi người đi theo con đường phát triển đúng đắn.

Người làm công ăn lương tìm được cơ hội để khẳng định điểm mạnh của mình. Những khó khăn trước đó dần dần được tháo gỡ, thậm chí bạn còn có thời gian để giúp đỡ mọi người xung quanh, đưa ra những định hướng mới mẻ giúp tập thể phát triển.

Tử vi 10 ngày tới (12/9 - 21/9), số định đã giàu, 3 con giáp đi đến đâu thắng lợi đến đó, công danh phất lên đến nóc, gia sản bội thu bạc tỷ, giàu sang nhất xứ - Ảnh 2
Con giáp Thân càng cố gắng càng thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là cơ hội để bạn được thăng quan tiến chức, hoặc ít nhất thì cũng được thưởng nóng, tăng lương. Các mối quan hệ xã giao rộng rãi cũng đem về thêm cho bạn không ít cơ hội làm giàu. Bạn có thể được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác mới, là cơ hội để mở rộng kinh doanh và đầu tư. Cũng vì những thành công và may mắn trong công việc, người tuổi Thân không thể tránh khỏi những ghen ghét, đố kỵ, vì vậy, bạn cần chú ý hơn đến mối quan hệ với các đồng nghiệp.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn luôn sống thực tế và chịu khó do vậy trước khi làm bất kì điều gì, bạn đều phải nắm chắc chắn mới triển khai. Chính thói quen tỉ mỉ cộng với sự nỗ lực không ngừng đã giúp bạn bứt phá. Tử vi 10 ngày tới (12/9 - 21/9) được vận may kéo đến, ngày càng có nhiều cơ hội để vượt qua trở ngại, gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, càng làm việc chăm chỉ thì càng gặp nhiều chuyện vui.

Dù bất kể đàn ông hay phụ nữ thì con giáp tuổi Thìn đều rất thông minh, cá tính, sống độc lập và thích tự chủ. Chính tính cách này khiến con giáp tuổi Thìn luôn chủ động nắm bắt cơ hội và tự mình làm nên của cải chứ không tin vào những thứ từ trên trời rơi xuống. Ý chí cầu tiến khiến cho bạn nhanh chóng thăng tiến, phát triển sự nghiệp mạnh mẽ. Thời gian tới, tài lộc của con giáp tuổi Thìn vô cùng vượng vận khi những điều tốt đẹp lần lượt kéo đến, sự nghiệp ngày càng đi lên.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mới (thứ Hai, 12/9), Thần Tài gọi tên, 3 con giáp này giàu to, được tài lộc ‘bám chặt’, vận khí xung thiên, không cầu cũng trúng lớn

Tử vi ngày mới (thứ Hai, 12/9), Thần Tài gọi tên, 3 con giáp này giàu to, được tài lộc ‘bám chặt’, vận khí xung thiên, không cầu cũng trúng lớn

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