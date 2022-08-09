Tử vi 10 ngày tới (10/8 - 19/8), TOP 3 con giáp 'nước tràn chỗ ũng', lộc lá đầy nhà, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ

Tử vi con giáp dự đoán, trong 10 ngày tới có 3 con giáp phú quý hết phần thiên hạ, vận trình thăng tiến, 'búng tay' có tiền.

Tuổi Dần Con giáp tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc 10 ngày tới (10/8 - 19/8). Đồng thời, họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Ngoài ra, bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai, hứa hẹn sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vận trình tình cảm của bạn hứa hẹn có bước nhảy vọt đáng kể. Người độc thân nếu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì phải mạnh dạn đi theo cảm xúc của chính mình. Nếu trái tim rung động và xao xuyến có nghĩa là bạn nên can đảm bày tỏ tình cảm với người đối diện.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Vận tài lộc của tuổi Tị tăng lên mức đáng báo động trong 10 ngày tới. Người làm công ăn lương có dấu hiệu tăng lương, thưởng. Bạn không còn phải chật vật lo cơm áo gạo tiền như trước. Người kinh doanh nhận được đơn hàng khủng, tiền đổ về khiến bạn chóng mặt, hoa mắt. 10 ngày tới này được xem là thời điểm đẹp để thúc đẩy tài lộc, kiếm thêm tiền, xúc tiến hợp đồng hay giới thiệu dự án mới với nhà đầu tư. Hôm nay, bản mệnh hãy nhanh nhẹn và năng nổ, gặp ai cũng niềm nở và hết mình thì không lo không kiếm được món hời lớn.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Tử vi cho biết 10 ngày sắp tới (10/8 - 19/8), những người tuổi Thân sẽ là con giáp may mắn trong tháng 8 dương lịch này. Người tuổi Thân càng cố gắng bao nhiêu thì tài lộc, tiền bạc càng chảy về nhiều bấy nhiêu. Đặc biệt, trong những tháng gần cuối năm tuổi Thân sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, giúp con đường tài vận thăng tiến không ngừng. Những người tuổi Thân không chỉ may mắn trong đường công danh tiền bạc mà đường tình duyên cũng hết sức thuận lợi viên mãn. Mọi việc diễn ra đều thuận theo ý của những người tuổi Thân. Vì vậy, tuổi Thân đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này nhé. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Ngày mai (10/8/2022), 3 con giáp chính thức hết khổ, ngửa tay hứng lộc trời, vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp và giàu có Tử vi thứ 4 ngày 10/8/2022 của 12 con giáp cho thấy Thiên Tài báo tin vui về đường tài lộc cho 3 con giáp này. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có tài lộc dồi dào trong tay.

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