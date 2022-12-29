Từ thứ Năm (29/12/2022), 3 con giáp gom tiền thu bạc mỏi cả tay, vàng bạc chất đầy kho, bắt đầu dư dả, mua sắm đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 04:22

Từ thứ Năm (29/12/2022), vận trình của 3 con giáp này có sự thay đổi tích cực, tài lộc dồi dào hơn.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần có tính cách tự tin, ổn định. Con giáp này giỏi trong việc tổ chức, sắp xếp kế hoạch. Tử vi dự báo rằng, từ thứ Năm (29/12/2022), con giáp này ít gặp rắc rối hơn thời gian trước. Càng về cuối năm, bản mệnh làm ăn càng phát đạt.

 

Hầu bao của người tuổi Dần tiếp tục tăng lên, ví tiền ngày một rủng rỉnh. Mọi muộn phiền khiến con giáp này suy nghĩ nhiều trong giai đoạn trước đây cũng dần tan biến.

Thời gian này, bản mệnh không thiếu tiền, may mắn đồng hành trong thời gian dài. Dự báo, con giáp này có thẻ đón một cái Tết ấm no, sung túc. Bước sang năm mới, họ có thể tiếp tục thăng hoa hơn nữa.

Từ thứ Năm (29/12/2022), 3 con giáp gom tiền thu bạc mỏi cả tay, vàng bạc chất đầy kho, bắt đầu dư dả, mua sắm đủ đầy - Ảnh 1
Từ thứ Năm (29/12/2022), hầu bao của người tuổi Dần tiếp tục tăng lên, ví tiền ngày một rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách ôn hòa, điềm đạm. Bản mệnh có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau để làm tốt mọi việc, hiện thực hóa mục tiêu mà mình đã đặt ra. Tử vi dự báo rằng từ thứ Năm (29/12/2022), vận trình của người tuổi Ngọ có sự chuyển biến tích cực. Con giáp này đón vận khí tốt hơn, có cơ hội để đổi vận.

Người tuổi Ngọ có tính cách hơi hướng nội, trầm tính nhưng sau một thời gian làm việc, tiếp xúc với nhiều người, họ dần cởi mở hơn, khắc phục được nhược điểm của bản thân.

Trong thời gian tới, con đường sự nghiệp của con giáp này có sự phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Bản mệnh chỉ cần tránh xa các cuộc tranh cãi, tranh chấp, luôn giữ đầu óc tỉnh táo là có thể thăng hoa nhanh chóng.

Từ thứ Năm (29/12/2022), 3 con giáp gom tiền thu bạc mỏi cả tay, vàng bạc chất đầy kho, bắt đầu dư dả, mua sắm đủ đầy - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng từ thứ Năm (29/12/2022), vận trình của người tuổi Ngọ có sự chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ, con giáp này đã sống nội tâm, kín đáo nhưng không phải vậy mà coi tuổi Tuất là kẻ ngu ngơ, không biết gì. Họ sẽ không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội tốt xuất hiện trước mắt. Khi thời cơ đến, bản mệnh sẽ thể hiện hết khả năng để thu về thành quả mà mình mong muốn.

Tử vi dự báo rằng từ thứ Năm (29/12/2022), tuổi Tuất có thể gặt hái thành công bất ngờ nhờ nắm được cơ hội phát triển tốt. Bản mệnh có thể vượt qua các đối thủ cạnh tranh, thu về lợi nhuận lớn hơn. Bước sang năm mới, con đường tài lộc của người tuổi Tuất càng thêm thăng hoa.

Tuổi Tuất có thể tạm biệt những điều không may mắn trong năm 2022 để đón niềm vui, cơ hội mới sắp đến trong năm 2023.

Từ thứ Năm (29/12/2022), 3 con giáp gom tiền thu bạc mỏi cả tay, vàng bạc chất đầy kho, bắt đầu dư dả, mua sắm đủ đầy - Ảnh 3
Tử vi dự báo rằng từ thứ Năm (29/12/2022), tuổi Tuất có thể gặt hái thành công bất ngờ nhờ nắm được cơ hội phát triển tốt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   Tử vi ngày 29/12 tử vi 12 con giáp ngày 29/12 tu vi ngay 29/12

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 20 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 20 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia