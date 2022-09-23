Từ thứ 7 (24/9/2022), 3 con giáp lấy két đựng tiền, giàu càng thêm giàu, công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng

Từ thứ 7 (24/9/2022), sự nghiệp và quan vận của người tuổi Sửu sẽ luôn gặp may mắn, phúc khí liên tục ập đến. Nhờ có sao Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Sửu làm gì cũng thành công bất ngờ. Từ đó, thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng, đụng đâu được đó.

Người tuổi Sửu vốn có tính cách điềm đạm, thông minh và suy nghĩ logic. Đặc biệt, trong công việc lẫn sự nghiệp họ là người nhanh nhẹn, nhạy bén trước tất cả các cơ hội nên sự nghiệp chỉ có tiến không có lùi. Mặt khác, người tuổi Sửu đối đãi với bạn bè cũng vô cùng chân thành, nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không hề tính toán.

Con giáp này đang có khá nhiều các cơ hội tốt về công việc giúp thu hoạch tiền bạc liền tay. Có điều đừng quá tham lam mà đôi khi gặp kẻ tiểu nhân xúi giục khiến bản mệnh đưa ra những quyết định không chính xác.

Từ thứ 7 (24/9/2022), có chính Quan dẫn lối, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, điềm báo thăng quan tiến chức đã đến rất gần. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cùng năng lực làm việc tốt, bản mệnh giành được mục tiêu mình muốn. Đường tài lộc trong thời điểm này có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng.

Nhờ có tinh thần trách nhiệm cùng năng lực làm việc tốt, bản mệnh giành được mục tiêu mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cục diện lục hợp giúp hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tỵ. Sự chân thành của con giáp này cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng và kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Với người độc thân, nóng vội không phải là phương pháp đúng đắn khi bản mệnh còn chưa biết cảm xúc đối phương dành cho mình là gì. Nhưng hãy cứ tự tin là chính mình, vì khi đó chính là lúc con giáp này tạo ra được sức hút của riêng mình và tạo được ấn tượng với người ấy.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có bộ não rất minh mẫn, hữu dụng. Họ sống nhân hậu, nhiệt tình nên rất được lòng người. Con giáp này có thể được hỗ trợ về nhiều mặt, giúp cho hiệu quả công việc của họ tốt hơn, nâng cao giá trị của họ, công việc cũng ngày càng phát triển, thuận buồm xuôi gió.

Dù áp lực nghề nghiệp vẫn có nhưng họ có thể đối mặt một cách tích cực nên không phải trả giá nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Từ thứ 7 (24/9/2022), con giáp tuổi Thìn sẽ có vận trình đặc biệt suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, không lo thiếu tiền tiêu. Dù áp lực nghề nghiệp vẫn có nhưng họ có thể đối mặt một cách tích cực nên không phải trả giá nặng nề.

Người tuổi Thìn giỏi nắm bắt cơ hội trong cuộc sống nên việc kiếm tiền của họ ngày càng thuận lợi, các áp lực âm thầm giảm bớt, mọi rắc rối, khó khăn đều được giải quyết hoàn hảo. Nhờ vận trình khá suôn sẻ, cả mùa thu này, con giáp tuổi Thìn là người thắng lợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.