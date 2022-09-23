Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu hiền lành, cần cù, chịu khó. Họ tốt bụng, có kỹ năng xã hội cao và sống chân thành. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình. Cũng vì ở hiền gặp lành nên con giáp này được trời ban cho may mắn. Dù làm việc gì, họ cũng được người tốt giúp đỡ, dẫu gặp khó khăn cũng sớm tai qua nạn khỏi.

Sau ngày mai (24/9/2022), người tuổi Sửu được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận hơn trước. Những điều may mắn, tốt đẹp nối tiếp nhau gõ cửa nhà con giáp này. Người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến quan trọng.

Con giáp này làm việc, chăm chỉ, toàn tâm toàn ý sẽ thu về thành quả xứng đáng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng, đối tác làm ăn tin cậy. Người tuổi này rũ bỏ vận xui, làm ăn gặp thời gặp thế, thu tiền về đầy túi. Cuộc sống của họ ngày một khởi sắc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi thường tài năng hơn người, lại có nhiều tham vọng. Họ không bằng lòng với hiện tại, dám thử thách bản thân.

Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, dù xuất thân bần hàn, con giáp tuổi này cũng được dự đoán sẽ có tương lai tươi sáng. Người tuổi này rất tận tâm và kiên trì trong chuyện tình cảm. Khi đã yêu ai, họ yêu chung thủy và hết lòng. Sau ngày mai (24/9/2022), con giáp tuổi Mùi có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân.

Chỉ cần mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội, họ sẽ đạt được không ít thành quả. Người tuổi sẽ gặp được bạn làm ăn uy tín. Các thương vụ họ bắt tay với nhau đều sinh lãi, sinh lời. Con giáp làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản họ trồng bá được mùa, được giá.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tài năng, cầu tiến, có tầm nhìn xa trông rộng. Con giáp này thường giữ được bình tĩnh, suy xét mọi chuyện một cách kỹ lưỡng nên rất ít khi mắc sai lầm. Người tuổi Thìn dễ dàng giành được sự ưu ái của mọi người.

Con giáp tuổi Thìn gặp nhiều may mắn. Họ có quý nhân đến nhà, nhận nhiều cơ hội phát triển khả năng của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Dù là trong tình duyên hay sự nghiệp thì họ cũng luôn gặp được may mắn. Con giáp tuổi này vượng vận quý nhân, có nhiều người yêu mến, săn đón. Con giáp tuổi Thìn ham học hỏi, chăm chút ngoại hình, trau dồi kỹ năng. Vì vậy, họ dần vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Sau ngày mai (24/9/2022), con giáp tuổi Thìn gặp nhiều may mắn. Họ có quý nhân đến nhà, nhận nhiều cơ hội phát triển khả năng của bản thân. Người tuổi này kiếm tiền bằng nhiều cách. Cuộc sống của họ ngày càng sung túc. Không những thế, con giáp này gặp được những người bạn, những đối tác làm ăn uy tín nên công việc ngày càng khởi sắc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.