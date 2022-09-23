Trúng độc đắc đúng 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, mua nhà sắm xe tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 10:17

Trong vòng 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), 3 con giáp được Tài Tinh soi chiếu nên tiền bạc rủng rỉnh, trúng số độc đắc bất ngờ, vận đào hoa ghé thăm, hạnh phúc thăng hoa.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết đến là người ngay thẳng, chân thật. Trong cuộc sống thường ngày, họ rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Họ rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân. Con giáp tuổi này rất sáng tạo và giàu ý tưởng thực tiễn. Cũng bởi vì vậy, họ dễ trở thành người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mà họ làm việc.

 

Trúng độc đắc đúng 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, mua nhà sắm xe tiền tỷ - Ảnh 1
Người tuổi Thìn làm việc gì cũng gặp được may mắn. Đường tài lộc của họ ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công - Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), người tuổi Thìn làm việc gì cũng gặp được may mắn. Đường tài lộc của họ ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Họ gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

Con giáp tuổi Thìn nếu làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp. Người tuổi Thìn làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích lớn, được cấp trên khen thưởng, kiếm về bộn tiền.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường là người hiền lành, trung thực, ngay thẳng. Ngay từ nhỏ, họ đã được lộc Trời ban nên sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật. Con giáp tuổi này tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được.

Trúng độc đắc đúng 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, mua nhà sắm xe tiền tỷ - Ảnh 2
Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới. Con giáp tuổi Mão có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thường sở hữu chỉ số IQ và EQ cao. Không những thế, họ còn giỏi ăn nói và có tài năng hùng biện bậc nhất. Con giáp tuổi này sống hòa đồng, được nhiều người yêu mến và nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh.

Trúng độc đắc đúng 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, mua nhà sắm xe tiền tỷ - Ảnh 3
Họ tự mình cảm nhận niềm vui và đối mặt với những nỗi buồn trong cuộc sống. Đặc biệt, người tuổi này còn được biết đến với tinh thần lạc quan - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng người tuổi Thân không vì thế mà ỷ lại. Họ sống độc lập, tự chủ, không mong đợi ai giúp đỡ cả. Họ tự mình cảm nhận niềm vui và đối mặt với những nỗi buồn trong cuộc sống. Đặc biệt, người tuổi này còn được biết đến với tinh thần lạc quan. Nụ cười của họ luôn nở trên môi.

Trong 2 ngày cuối tuần (24/9 - 25/9), con giáp này có sao may mắn chiếu mệnh. Họ có cuộc sống bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Trong công việc, con giáp này lại được quý nhân phù trợ nên vận thế ngày càng lên hương. Khi được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Thân nên nhận lời, chớ nên từ chối lòng tốt của người khác. Họ có số mệnh may mắn và được định sẵn sẽ thành công.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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