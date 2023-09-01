Từ tháng 8 âm: 3 con giáp này bất ngờ đổi vận TÀI LỘC bủa vây, cơ hội ÔM TIỀN ÔM VÀNG luôn tìm đến

Tâm linh - Tử vi 01/09/2023 17:23

Tình và tiền cùng song hành, quả là điều may mắn mà hiếm ai có thể sánh được, xin chúc mừng con giáp này bởi những điều cát lành, hỷ khánh.

Tuổi Tý

Vận thế của người tuổi Tý từ tháng 8 âm trở đi bắt đầu khởi sắc đặc biệt là về tài vận và tình cảm. Con giáp này sẽ có cơ hội tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình. Ngoài ra, thời gian trước đây tài vận của người tuổi Tý không có gì khởi sắc, sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Cơ hội phát tài sẽ liên tiếp đến với con giáp này. Người tuổi Tý sẽ được cấp trên coi trọng và đánh giá cao nên việc tăng lương tăng thưởng là điều tất yếu xảy ra. Đối với những người tuổi Tý kinh doanh buôn bán, mọi việc sẽ phất lên như diều gặp gió.

Nếu nhìn bề ngoài, mọi người đa phần thường nghĩ người tuổi Mùi thuộc tuýp người đơn giản nhưng bên trong con giáp này lại hoàn toàn ngược lại.

 

Từ tháng 8 âm: 3 con giáp này bất ngờ đổi vận TÀI LỘC bủa vây, cơ hội ÔM TIỀN ÔM VÀNG luôn tìm đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong năm 2023 này, những chú Trâu hãy sửa thói cứng đầu, cố chấp của mình ngay để đón chờ những điều may mắn mà quý nhân đem lại. Tử vi 12 con giáp cho thấy bước vào năm 2022, vận trình của người tuổi Sửu có những chuyển biến rõ rệt, hồi sinh như cây khô hạn gặp mưa.

Đặc biệt từ tháng 8 âm trở đi, vận khí lên dần, cát khí hội tụ, chuyện tốt chuyện vui liên tiếp xảy ra. Vượng vận quý nhân chính là lý do cho những thay đổi của con giáp này. Báo tin mừng với những chú Trâu còn độc thân rằng sắp tới, duyên phận sẽ dẫn đường đưa lối cho bản mệnh gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Duyên phận tốt lành, đúng người đúng thời điểm, hạnh phúc ngập tràn trong cuộc sống của bản mệnh trong năm nay.

Từ tháng 8 âm: 3 con giáp này bất ngờ đổi vận TÀI LỘC bủa vây, cơ hội ÔM TIỀN ÔM VÀNG luôn tìm đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ tháng 8 âm trở đi, tài vận của người tuổi Mùi vô cùng suôn sẻ. Cho dù gặp bất cứ khó khăn nào, con giáp này cũng đều đươc quý nhân ra tay giúp đỡ. Có thể nói thời gian từ tháng 8 âm trở đi là thời gian phát đại tài của tuổi Mùi.

Tin vui nối tiếp tin vui, bản mệnh và người ấy hợp sức với nhau thì chuyện phát tài phát lộc sẽ chẳng còn xa nữa. Tình và tiền cùng song hành, quả là điều may mắn mà hiếm ai có thể sánh được, xin chúc mừng con giáp này bởi những điều cát lành, hỷ khánh. Từ tháng 8 âm trở đi chính là thời điểm chuyển mình trên nhiều phương diện của người tuổi Sửu, hãy nắm bắt cơ hội trước mắt để không phải nói lời hối tiếc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 0h ngày 3/9, ĐỔI VẬN ĐỔI ĐỜI 3 con giáp có lá số tử vi đỏ chói, gặp gỡ quý nhân, phát tài phát lộc, tiền về đầy túi

Đúng 0h ngày 3/9, ĐỔI VẬN ĐỔI ĐỜI 3 con giáp có lá số tử vi đỏ chói, gặp gỡ quý nhân, phát tài phát lộc, tiền về đầy túi

Không chỉ may mắn trong tài lộc, công việc mà Mão cũng vô cùng may mắn trong tình duyên. Vận đào hoa bủa vây khiến cho người tuổi Mão có cơ hội tìm thấy ý trung nhân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy