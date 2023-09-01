2 ngày cuối tháng 7 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp nhận lộc trời ban, BÙNG NỔ TÀI LỘC, tiền về đầy túi, cuộc sống cực kỳ viên mãn

Tâm linh - Tử vi 01/09/2023 16:05

Những con giáp này được quý nhân phù trợ nên không những tài chính ổn định, mà chuyện tình cảm cũng gặp nhiều thuận lợi.

Tuổi Sửu

Bước vào tháng 8 âm lịch, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè nên người tuổi Sửu có thu nhập từ nhiều nguồn, vận tài lộc cũng thịnh vượng hơn rất nhiều. Vì thế, đây chính là khoảng thời gian người tuổi Sửu bắt đầu tận hưởng thành quả, không cần nỗ lực quá nhiều mà tiền bạc vẫn đổ về ào ào.

Bước vào tháng 8 âm lịch, tuổi Sửu cũng được quý nhân phù trợ nên không những tài chính ổn định, mà chuyện tình cảm cũng gặp nhiều thuận lợi. Ai còn độc thân có thể sẽ tìm được nửa kia lý tưởng vào thời điểm này.

2 ngày cuối tháng 7 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp nhận lộc trời ban, BÙNG NỔ TÀI LỘC, tiền về đầy túi, cuộc sống cực kỳ viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những tháng trước cuộc sống của người tuổi Thìn gặp nhiều trắc trở nhưng từ tháng 8 âm lịch trở đi vận hội khởi sắc, mọi con đường đều trở nên rộng mở hơn rất nhiều.

Vốn là một con giáp thông minh, giỏi nắm bắt thời cơ nên quãng thời gian này người tuổi Thìn sẽ có được sự tăng trưởng về tài chính.

Nhờ có quý nhân phù trợ trong mọi mặt cuộc sống nên không chỉ tuổi Thìn mà cả các thành viên khác trong gia đình đều được hưởng phúc phần, từ đó gia đình hòa thuận, đời sống vật chất và tinh thần đều được cải thiện hơn rất nhiều.

2 ngày cuối tháng 7 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp nhận lộc trời ban, BÙNG NỔ TÀI LỘC, tiền về đầy túi, cuộc sống cực kỳ viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời gian qua, ở phương diện nào người tuổi Tuất cũng đều gặp trở ngại. Tuy nhiên, tháng 8 âm lịch, vận may của con giáp này ngày càng dày. Theo đó, sự nghiệp phát triển không ngừng, công việc ngày càng thuận lợi.

Đồng nghiệp đề bạt, sếp tin tưởng nên người tuổi Tuất có thể thăng chức, tăng lương, công cuộc kiếm tiền cũng ngày một dễ dàng hơn. Không chỉ có thể, bốn phương tám hướng đều được thần Tài ưu ái, phú quý khởi sinh, đầu tư thắng lợi, tiền vào như nước.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi ngày 14/12/2022: Top 3 con giáp 'hưởng trọn phúc Thần Tài' gọi nhau RA CỬA VƠ TIỀN, cầu được ước thấy, thuận lợi công danh, hanh thông tài lộc,

Tử vi ngày 14/12/2022: Top 3 con giáp 'hưởng trọn phúc Thần Tài' gọi nhau RA CỬA VƠ TIỀN, cầu được ước thấy, thuận lợi công danh, hanh thông tài lộc,

Trong ngày 14/12 này, 3 con giáp này sẽ sa hố tài lộc, giàu lên bất chấp khiến thiên hạ vô cùng ghen tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 52 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe