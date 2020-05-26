Từ tháng 6 đến tháng 8, 3 con giáp đạt NHỊ ĐỈNH: Tài khoản chạm đỉnh, ở đỉnh cao danh vọng

Theo tử vi 12 con giáp, Tý chăm chỉ nên được cấp trên ưu ái, tín nhiệm. Bạn nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến rộng mở trước mắt. Những nỗ lực thời gian qua cũng được đền đáp xứng đáng, không còn phải nghe lời chỉ trích của mọi người xung quanh.

Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thu về khối tiền khủng nhờ đầu tư trúng đậm. Những người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng, Thần Tài chiếu mệnh nên không thiếu tiền.

Từ tháng 6 đến tháng 8, bạn là con giáp may mắn có số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng. Mọi nguồn thu nhập từ nghề tay trái đều đổ về cùng lúc khiến bạn hoa mắt chóng mặt. Bên cạnh đó bạn còn được thăng chức, giữ vị trí cao nên được nhiều người yêu mến.

Tuổi Sửu

Sửu được quý nhân phù trợ nên vận trình của bạn khá hanh thông, thuận lợi. Những việc bạn làm đều được cấp trên đánh giá khá cao. Bạn có thể giữ vị trí mà mình khao khát bấy lâu nay. Tuy nhiên Sửu nên thận trọng cách tiêu tiền của mình trong thời điểm này. Đừng vì bản thân kiếm được nhiều tiền mà vung tay quá trán để rồi ôm nợ đầy mình.

Sửu nhận được khá nhiều lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên biết tiết kiệm một chút phòng có trường hợp cấp bách không phải vay mượn ai. Thời điểm này Sửu nên chú ý sức khỏe, kiếm tiền quan trọng nhưng cũng đừng quên quan tâm đến bản thân. Bên cạnh đó chuyện tình duyên của bạn được nhiều người ngưỡng mộ vì đẹp như trong phim.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ ở đỉnh cao danh vọng trong tháng 6 đến tháng 8. Bạn không còn sợ bất cứ kẻ tiểu nhân nào ngáng đường thăng tiến. Trong công việc, bạn được tín nhiệm, vận trình khá thuận lợi. Trong chuyện tình cảm, bạn tìm được ý trung nhân. Bên cạnh đó những mục tiêu bạn đặt ra cũng đạt được nhiều thành công nhất định.

Tỵ có công danh chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đừng ngủ quên trên chiến thắng mà ảnh hưởng đến vận trình của mình. Tỵ nên biết khiêm tốn, học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn để có bước tiến xa trong sự nghiệp. Thời điểm này, vận trình hanh thông nhưng bạn làm gì cũng cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Đừng quá thẳng thắn khiến người khác cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm