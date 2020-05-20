Top con giáp có cuộc sống nở hoa, bất chấp thị phi kiếm được số tiền khủng khi bước sang tháng 5 Âm lịch

Tâm linh - Tử vi 20/05/2020 12:11

Dưới đây là những con giáp giàu có, cuộc sống bỗng chốc nở hoa bất chấp nhiều thị phi bủa vây, kiếm được số tiền khủng khi bước sang tháng 5 Âm lịch.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân khá chăm chỉ nên được quý nhân giúp đỡ, soi đường dẫn lối. Trong tháng 5 Âm lịch, bạn nhận được khá nhiều lộc lớn trời ban. Cuộc sống của bạn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ bất chấp mọi thị phi bủa vây. Thời điểm này, mặc kệ ai gặp vận vui còn bạn thì tha hồ tiêu tiền. Những việc làm của bạn được cấp trên công nhận, ưu ái giao cho nhiều dự án lớn.

con giap giau co 1
Thân là con giáp giàu có trong tháng 5 Âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này không chỉ vượng sắc mà còn có nhiều niềm vui bất ngờ ập đến. Thân nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên cũng phải thận trọng những mối quan hệ mới kết giao được.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp giàu có, được Thần Tài chiếu mệnh nên tiền tiêu phủ phê, mua sắm không còn lo giá. Thời điểm này, Tỵ chuẩn bị đón lộc lớn nhất từ trước đến giờ. Những công sức của bạn đều được công nhận, mọi người yêu mến giúp đỡ nhiệt tình nên khó khăn mấy cũng vượt qua được. Đặc biệt trong thời điểm này, bạn có hỷ sự.

con giap giau co 2
Tỵ nhận được nhiều lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Người yêu nhau sớm về chung một nhà, cả hai tâm đầu ý hợp nên làm ăn ngày một phát đạt, vượng sắc. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, con cháu yêu thương lẫn nhau. Nói chung vận trình của bạn khá vượng nên không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Tuổi Sửu

Theo tử vi mới nhất, Sửu nhận được khá nhiều lời khen từ cấp trên lẫn đồng nghiệp. Những chuyện buồn trước đây là nhanh chóng qua đi giúp bạn cân bằng lại tinh thần của mình. Nhờ vậy mà vóc dáng, vẻ mặt của bạn hồng hào, tươi tắn hơn. Vận khí tốt trong thời điểm này sẽ giúp bạn ăn nên làm ra, tiền đổ về như nước không lo túng thiếu.

con giap giau co 3
Bạn có chuyện tình khởi sắc, công việc thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó chuyện tình duyên cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, vợ chồng vui vẻ, hòa hợp nên mối quan hệ ngày càng thăng hoa. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để nhận những điều tốt đẹp nhất đến với mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp gánh trên vai khối tiền tỷ, bắt đầu đón ‘hỷ vận’ lộc nhiều vô số kể trong 4 tuần tới

Top con giáp gánh trên vai khối tiền tỷ, bắt đầu đón ‘hỷ vận’ lộc nhiều vô số kể trong 4 tuần tới

Dưới đây là những con giáp giàu có, gánh trên vai khối tài sản khủng đón hỷ vận đổ về liên tục, tiền đếm không xuể, cứ hết rồi lại đầy trong 4 tuần tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp tháng 5 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 19 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 50 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 52 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 9 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở