Chỉ mặt điểm danh những người phụ nữ có số sướng trăm bề, lười ‘chảy thây’ cũng không nghèo đói

Người phụ nữ có mệnh tốt thường không lo lắng cơm áo gạo tiền, cuộc sống của họ lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, mỗi ngày tiêu tiền là một niềm vui. Dưới đây là đặc điểm nhận dạng kiểu người như vậy.

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, mắt càng to càng thể hiện sự xinh đẹp hạnh phúc. Bạn có tính cách kiên định, không dễ lung lay vì những lời của thiên hạ. Vì vậy bạn lúc nào cũng đi theo đường riêng của mình và đạt được thành công khiến ai cũng nể phục sát đất. Cuộc sống của bạn không cần phải sợ tiểu nhân hay ai đâm lén sau lưng.

Đây là nét tướng của phụ nữ giàu sang, làm một hưởng mười, không làm cũng tha hồ hưởng phúc. Từ khi còn nhỏ, bạn là công chúa của cha mẹ, lớn lên là bà hoàng của chồng con. Số bạn ăn sung mặc sướng nên không biết khổ là gì.

Mũi cao thẳng, xương gò má bằng phẳng

Người có mũi cao thẳng là người có tính cách ôn hòa, không thích sân si với đời. Bạn có cuộc sống an nhàn, bình yên. Mỗi ngày đếm tiền là một trong những thú vui của bạn.

Mũi thẳng cao thể hiện được khí chất - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy người phụ nữ có nét tướng này không bao giờ sân si hay đố kỵ với người khác. Bởi vì bạn đã có tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Bạn không có gì ngoài tiền và khối tài sản lớn tiêu cả đời không hết.

Bên cạnh đó người có xương má bằng phẳng không nhô cao thường có nhân duyên tốt. Trong chuyện tình cảm, bạn luôn gặp được những người tử tế đàng hoàng. Cuộc sống hôn nhân của bạn sau này sẽ như ý muốn.

Đuôi mày hướng lên

Đuôi mày hướng lên thể hiện người phụ nữ mạnh mẽ, có khí chất. Trong công việc, bạn nói được làm được không sợ bất cứ khó khăn nào. Vì vậy mà bạn có được số giàu sang sung sướng hơn người khác gấp trăm lần.

Phụ nữ sở hữu nét tướng này khá giỏi giang - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn kiên quyết không để bản thân bi lụy. Đa số chỉ những người đàn ông theo đuổi, tán tỉnh bạn, chứ bạn ít khi chủ động tiến tới một mối quan hệ với ai đó.

Cằm tròn

Phụ nữ cằm tròn có số vượng phu - Ảnh minh họa: Internet

Cằm tròn thể hiện sự giàu sang, tiền tiêu không hết. Bạn muốn gì được nấy, làm một hưởng mười cả đời không biết khổ cực là gì. Khi còn nhỏ, bạn ăn sung mặc sướng được nuông chiều. Đến khi lấy chồng, bạn mang may mắn giúp chồng con có được phúc lớn trời ban.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm