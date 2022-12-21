Từ Noel trở đi, 3 con giáp thăng hạng tài lộc, làm ăn vô cùng thuận lợi, đếm tiền mỏi tay, đón Tết ấm no sung túc

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 12:40

Theo tử vi học, từ Noel trở đi, có 3 con giáp vô cùng may mắn khi làm ăn thuận lợi, tài lộc thăng hạng bất ngờ.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp sẽ gặt hái nhiều thành tựu nhất từ Noel trở đi nhờ có quý nhân phù trợ nên họ làm gì cũng thuận, bất chấp khó khăn thử thách. Thời điểm hoàng kim sẽ bắt đầu làm cho sự nghiệp của bạn sẽ có bước chuyển biến rất tốt, bạn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Từ Noel trở đi, 3 con giáp thăng hạng tài lộc, làm ăn vô cùng thuận lợi, đếm tiền mỏi tay, đón Tết ấm no sung túc - Ảnh 1
Tuổi Hợi là một trong những con giáp sẽ gặt hái nhiều thành tựu nhất từ Noel trở đi nhờ có quý nhân phù trợ nên họ làm gì cũng thuận, bất chấp khó khăn thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư thì đây là dịp bạn mở rộng quy mô, thành công với đối tác giúp bạn kiếm được bộn tiền. Cuốc sống của bạn ngập trong nhung lụa giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Tý

Trực quan nhạy bén cùng khả năng đoán trước được sự việc, cộng thêm bản tính nhanh nhẹn tháo vát chính là chiếc ”đòn bẩy” tuyệt vời để tuổi Tý có cơ hội vươn tới những thành tựu về tài chính. Từ Noel trở đi, những người tuổi Tý sẽ tha hồ gặt hái trái ngọt sau những công sức mà họ dốc lòng bỏ ra trong công việc.

Từ Noel trở đi, 3 con giáp thăng hạng tài lộc, làm ăn vô cùng thuận lợi, đếm tiền mỏi tay, đón Tết ấm no sung túc - Ảnh 2
 Từ Noel trở đi, những người tuổi Tý sẽ tha hồ gặt hái trái ngọt sau những công sức mà họ dốc lòng bỏ ra trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nguồn thu từ các khoản phụ cũng mang lại cho họ một khoản tài lộc vô cùng viên mãn. Những người làm trong cơ quan nhà nước hay các công ty còn có cơ hội thăng quan phát lộc. Những người tuổi Tý kinh doanh buôn bán sẽ may mắn đắt khách, cháy hàng, tiền bạc dôi dư, phát đạt khiến họ sống rất thoải mái.

Tuổi Dần

Từ Noel trở đi là thời điểm đánh dấu một năm tuyệt vời với người tuổi Hổ cả về phương diện tiền bạc lẫn tình cảm. Từ thời gian này, tuổi Dần có thể thỏa thích thực hiện những mong muốn, mua sắm những món đồ, vật dụng đắt đỏ với số tiền mà bản thân kiếm được trong thời gian tới.

Từ Noel trở đi, 3 con giáp thăng hạng tài lộc, làm ăn vô cùng thuận lợi, đếm tiền mỏi tay, đón Tết ấm no sung túc - Ảnh 3
Từ Noel trở đi là thời điểm đánh dấu một năm tuyệt vời với người tuổi Hổ cả về phương diện tiền bạc lẫn tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần sẽ có cơ hội đổi đời, thành công trong công việc. Bạn được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiều dự án quan trọng, đây chính là cơ hội tốt giúp họ thể hiện tài năng của bản thân. Chưa kể, đường tình duyên còn đỏ thắm. Nếu bạn chưa có người yêu chắc chắn sẽ tìm được nửa kia của mình. Hoặc có rồi thì dễ đi tới cuộc hôn nhân viên mãn. Nếu đã có gia đình thì cuộc sống ấm no, vui vầy, hạnh phúc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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