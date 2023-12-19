Từ ngày mai, thứ Tư (20/12): Hợi làm ăn phát đạt, Thân giàu có vô biên, Mão tiền vào chật túi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 20/12/2023, vận trình của tuổi Hợi không được tốt. Sự nghiệp bị tiểu nhân quấy phá, con giáp này sắp tới dễ trở thành tâm điểm bị bàn tán vì những chuyện không đâu. Đi làm thêm thì hay bị ghen tị vì bản mệnh có tài hơn nhiều người.

Tình cảm có chiều hướng đi lên. Con giáp này có thời gian để chơi với con cái nhiều hơn, sẽ thấy con mình vô cùng hiểu chuyện. Bản mệnh tu tâm, không muốn tranh cãi hay sân si gì nhiều, chỉ mặc kệ cho thiên hạ muốn nói gì thì nói nên tâm bình lặng.

May mắn là tiền bạc không bị hao tổn. Với kế hoạch phù hợp, con giáp này sẽ không gặp phải bất kỳ căng thẳng nào về tài chính. Bản mệnh tinh ý, khôn ngoan, giảm tiêu vào những món đồ xa xỉ không cần thiết, vô cùng lãng phí.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bước sang ngày mới, những người tuổi khỉ cuối cùng cũng mở ra vận may mới, mọi việc suôn sẻ, tài lộc phát triển thuận lợi.

Về sự nghiệp, vận may tháng này rất mạnh mẽ do có sự xuất hiện của Quý Nhân đáo đến tương trợ, từ đó bản mệnh có thể nhận được vị trí và mức lương lý tưởng với sự giúp đỡ của quý nhân.

Về tài lộc, công việc làm ăn phát triển, mức độ khả quan tăng lên, của cải một phần cũng được đền đáp, nhưng không nên đầu tư mạo hiểm kẻo bị phá tài.

Về các mối quan hệ, dù độc thân hay đã kết hôn, cuộc sống lãng mạn đều đầy màu sắc và hạnh phúc êm ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão dạt dào tình cảm, chân thành trong tình yêu.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão luôn mong muốn bản thân có những ngày làm việc thoải mái, nhẹ nhàng.

Tình cảm: Với tình yêu, bạn là người khá nhẹ nhàng, tuýp người chung thủy.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hôm nay bạn đã tạo ra nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập không chỉ cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác.

Sức khoẻ: Rất biết cách kiểm soát năng lượng nạp vào cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.