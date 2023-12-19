Từ ngày mai, thứ Tư (20/12): Hợi làm ăn phát đạt, Thân giàu có vô biên, Mão tiền vào chật túi

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 21:05

Theo tử vi ngày mai (20/12) của 12 con giáp, 3 tuổi này làm gì cũng phát đạt, ung dung hưởng lộc, một bước lên hàng tỷ phú.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 20/12/2023, vận trình của tuổi Hợi không được tốt. Sự nghiệp bị tiểu nhân quấy phá, con giáp này sắp tới dễ trở thành tâm điểm bị bàn tán vì những chuyện không đâu. Đi làm thêm thì hay bị ghen tị vì bản mệnh có tài hơn nhiều người.

May mắn là tiền bạc không bị hao tổn. Với kế hoạch phù hợp, con giáp này sẽ không gặp phải bất kỳ căng thẳng nào về tài chính. Bản mệnh tinh ý, khôn ngoan, giảm tiêu vào những món đồ xa xỉ không cần thiết, vô cùng lãng phí.

Tình cảm có chiều hướng đi lên. Con giáp này có thời gian để chơi với con cái nhiều hơn, sẽ thấy con mình vô cùng hiểu chuyện. Bản mệnh tu tâm, không muốn tranh cãi hay sân si gì nhiều, chỉ mặc kệ cho thiên hạ muốn nói gì thì nói nên tâm bình lặng.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Từ ngày mai, thứ Tư (20/12): Hợi làm ăn phát đạt, Thân giàu có vô biên, Mão tiền vào chật túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Bước sang ngày mới, những người tuổi khỉ cuối cùng cũng mở ra vận may mới, mọi việc suôn sẻ, tài lộc phát triển thuận lợi.

Về sự nghiệp, vận may tháng này rất mạnh mẽ do có sự xuất hiện của Quý Nhân đáo đến tương trợ, từ đó bản mệnh có thể nhận được vị trí và mức lương lý tưởng với sự giúp đỡ của quý nhân.

Về tài lộc, công việc làm ăn phát triển, mức độ khả quan tăng lên, của cải một phần cũng được đền đáp, nhưng không nên đầu tư mạo hiểm kẻo bị phá tài.   

Về các mối quan hệ, dù độc thân hay đã kết hôn, cuộc sống lãng mạn đều đầy màu sắc và hạnh phúc êm ấm.

Từ ngày mai, thứ Tư (20/12): Hợi làm ăn phát đạt, Thân giàu có vô biên, Mão tiền vào chật túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão dạt dào tình cảm, chân thành trong tình yêu. 

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão luôn mong muốn bản thân có những ngày làm việc thoải mái, nhẹ nhàng.

Tình cảm: Với tình yêu, bạn là người khá nhẹ nhàng, tuýp người chung thủy. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, hôm nay bạn đã tạo ra nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập không chỉ cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác.

Sức khoẻ: Rất biết cách kiểm soát năng lượng nạp vào cơ thể.

Từ ngày mai, thứ Tư (20/12): Hợi làm ăn phát đạt, Thân giàu có vô biên, Mão tiền vào chật túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, của cải vượng phát, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, của cải vượng phát, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh

Từ 20/12 đến 31/12, 3 con giáp sau vận may rạng ngời, phúc khí không ai bằng, lên hương như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 29 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 32 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 34 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 36 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng