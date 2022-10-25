Từ ngày mai đến hết tháng 10, Thần Tài 'chốt sổ', 3 con giáp nhận thưởng hậu hĩnh, tiền bạc tăng bất ngờ, không đổi đời đại gia cũng có được cuộc sống như ý

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 18:10

Theo dự báo của tử vi, từ ngày mai đến hết tháng 10, những con giáp này liên tiếp đón vận may, làm ăn suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Xem tử vi 12 con giáp, sao Bách Việt xuất hiện chiếu mạng hứa hẹn từ ngày mai đến hết tháng 10 sẽ là thời điểm nhiều cảm xúc ngọt ngào, đong đầy dành cho bạn đấy. Cánh cửa tình yêu đang rộng mở, mọi tình cảm mà bạn gửi trao đều được đáp trả một cách trọn vẹn nhất. 

Người độc thân vào thời điểm này không khó để gặp được đối tượng thích hợp, chỉ cần bạn tích cực, chủ động bắt chuyện, quan tâm họ thì họ sẽ nhận ra được tình cảm của bạn. Người có đôi có cặp lại càng gắn bó dài lâu, thậm chí bắt đầu tính đến chuyện xây đắp hạnh phúc trăm năm.

Bên cạnh đó, nhờ Thực Thần che chở các cơ hội làm ăn sẽ đến với bạn, bạn cần có trong mình thêm một chút "máu liều", mạo hiểm, sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức thì sẽ nhanh chóng gặp hái được thành công. 

Từ ngày mai đến hết tháng 10, Thần Tài 'chốt sổ', 3 con giáp nhận thưởng hậu hĩnh, tiền bạc tăng bất ngờ, không đổi đời đại gia cũng có được cuộc sống như ý - Ảnh 1
 Sao Bách Việt xuất hiện chiếu mạng hứa hẹn từ ngày mai đến hết tháng 10 sẽ là thời điểm nhiều cảm xúc ngọt ngào, đong đầy dành cho Hợi đấy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thời gian trước, vận may của tuổi Mùi lúc lên lúc xuống, vận trình không ổn định. Từ ngày mai đến hết tháng 10, con giáp này có sự hỗ trợ tích cực của cát tinh nên vận xui được đẩy lùi, may mắn tìm đến tới tấp.

Tuổi Mùi có sự kiên trì, nhẫn nại, không chấp nhận thất bại. Khi gặp khó khăn, thử thách, họ sẽ thẳng thắn đối mặt và nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết. Bạn là một người điềm đạm, tính toán kĩ lưỡng với tư duy "ăn chắc mặc bền" thì những khó khăn ban đầu sẽ nhanh chóng tan biến dưới bộ óc nhanh nhạy và đôi tay khéo léo của mình. 

Từ ngày mai đến hết tháng 10, Thần Tài 'chốt sổ', 3 con giáp nhận thưởng hậu hĩnh, tiền bạc tăng bất ngờ, không đổi đời đại gia cũng có được cuộc sống như ý - Ảnh 2
Từ ngày mai đến hết tháng 10, Mùi có sự hỗ trợ tích cực của cát tinh nên vận xui được đẩy lùi, may mắn tìm đến tới tấp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đều rất kiên định, vững vàng trong công việc. Họ sống thực tế, đôi khi là thực dụng. Tuy vậy, khi đã bắt đầu làm việc gì thì họ không ngại khó, không ngại mệt, luôn giữ vững tinh thần và cố gắng làm việc chăm chỉ.

Từ ngày mai đến hết tháng 10, những người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh, chuyển vận bất ngờ. Những con giáp này có thể đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Trong khi đó, người làm kinh doanh có thể nắm bắt cơ hội để đầu tư ở lĩnh vực mà mình có thế mạnh. Con giáp này chớ nên chần chừ khi vận may đến với mình.

Ngoài ra, trong thời gian này, con giáp này cũng có vận đào hoa đỏ chói. Những người đang còn độc thân sẽ sớm tìm thấy nửa kia hoặc thông báo tin vui kết hôn với tất cả mọi người.

Từ ngày mai đến hết tháng 10, Thần Tài 'chốt sổ', 3 con giáp nhận thưởng hậu hĩnh, tiền bạc tăng bất ngờ, không đổi đời đại gia cũng có được cuộc sống như ý - Ảnh 3
Từ ngày mai đến hết tháng 10, những người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh, chuyển vận bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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