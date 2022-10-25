3 con giáp kiếm tiền nhẹ tênh, vận tài lộc tăng vù vù, cuộc sống lên hương trong 2 ngày tới (26/10 - 27/10)

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 17:12

3 con giáp nào sẽ hưởng vận may, làm việc gì cũng thuận lợi, cuộc sống khởi sắc rõ rệt trong 2 ngày tới (26/10 - 27/10)?

Tuổi Thân

Trong 2 ngày tới (26/10 - 27/10), là thời điểm vượng nhất trong tháng của bản mệnh. Bạn nên tranh thủ thời điểm vàng này để bung tỏa sức lực cũng như năng lượng, sự sáng tạo vốn có của mình nhằm thiết lập bước tiến xa hơn. 

Thật may mắn khi cả Chính Tài và Thiên Tài chiếu rọi, hậu thuẫn, nâng bước bạn đi tạo ra những khoản thưởng hậu hĩnh. Nhờ có khoản tiền này mà con giáp này hoàn toàn có thể thoải mái chi tiêu, chi trả cho những kế hoạch mua sắm bạn đề ra trước đó. 

Phương diện tình cảm cũng vượng vận đào hoa mà mở ra những bước tiến triển hoàn toàn mới, các cặp đôi hòa thuận, yêu thương gắn bó khăng khít. Với người độc thân sẽ nhanh chóng tìm được mảnh ghép còn lại của mình sau khoảng thời gian cô đơn, trông ngóng đợi chờ. 

3 con giáp kiếm tiền nhẹ tênh, vận tài lộc tăng vù vù, cuộc sống lên hương trong 2 ngày tới (26/10 - 27/10) - Ảnh 1
Trong 2 ngày tới (26/10 - 27/10), là thời điểm vượng nhất trong tháng của con giáp tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo rằng, trong 2 ngày tới (26/10 - 27/10), tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết, tiếp tục hăng say cống hiến cho công việc. Bản mệnh chăm chỉ, cẩn thận, cần cù nên gặt hái thành công đáng kể, được nhiều người kính nể.

Tuổi Sửu có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tăng thêm tài lộc. Bản mệnh chỉ cần tránh những nguồn năng lượng tiêu cực đến từ người khác, không để những chuyện không vui của mọi người xung quanh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình là được.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu không còn nhiều rắc rối như trước. Hai bên đã cố gắng thấu hiểu và chia sẻ suy nghĩ với nhau. Nhờ thế, thời gian tới cả hai sẽ sống hòa hợp, ít mâu thuẫn.

3 con giáp kiếm tiền nhẹ tênh, vận tài lộc tăng vù vù, cuộc sống lên hương trong 2 ngày tới (26/10 - 27/10) - Ảnh 2
Trong 2 ngày tới (26/10 - 27/10), tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết, tiếp tục hăng say cống hiến cho công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất hiền lành, dễ mến. Từ nhỏ họ đã được nhiều người yêu mến nhờ tính cách ấm áp, tốt bụng. Con giáp này thích giúp đỡ người khác và có mối quan hệ tốt với mọi người. Họ sống vô tư, không toan tính quá nhiều.

Trong 2 ngày tới (26/10 - 27/10), con giáp tuổi Tuất có cơ hội phát triển sự nghiệp tốt trong thời gian này. Họ đi đến đâu cũng gặp điều lành, làm việc gì cũng gặp đều may. Với những ý tưởng mới về quản lý tài chính, người tuổi này đầu tư sinh lời, tiền bạc đầy tay.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng nhận được nhiều công việc. Nếu đủ sức khỏe, họ nên làm tăng ca để tăng thêm thu nhập cũng như "ghi điểm" trong mắt cấp trên. Con giáp tuổi này nỗ lực hết sức, chắc chắn họ sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

3 con giáp kiếm tiền nhẹ tênh, vận tài lộc tăng vù vù, cuộc sống lên hương trong 2 ngày tới (26/10 - 27/10) - Ảnh 3
Trong 2 ngày tới (26/10 - 27/10), con giáp tuổi Tuất có cơ hội phát triển sự nghiệp tốt trong thời gian này. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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