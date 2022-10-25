3 ngày tiếp theo (26, 27, 28/10), 3 con giáp 'ôm' lộc đầy tay, trúng số liên miên, chuẩn bị 'lên đồ' đón thần Tài ghé thăm nhà

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 06:46

Tử vi nói rằng trong khoảng thời gian 3 ngày tới (26, 27, 28/10) vận trình của 3 con giáp này sẽ ngày càng suôn sẻ, nhận được nhiều thành quả tốt.

Tuổi Dần

Đặc điểm dễ thấy ở người người tuổi Hổ là họ rất mạnh mẽ, quyết đoán và cầu toàn. Họ luôn đặt ra mục tiêu cao với bản thân mình và đưa ra yêu cầu cao với người khác. Hầu hết những người tuổi Dần đều sở hửu tài năng vượt trội và nhiều tài lẻ.

Vào 3 ngày tới (26, 27, 28/10), công việc kinh doanh của người tuổi Dần phất lên như diều gặp gió, mọi khoản đầu tư đều sinh lời. Ngay cả khi công việc gặp khó khăn, trục trặc, họ cũng may mắn được quý nhân giúp đỡ, giúp chuyển bại thành thắng một cách dễ dàng. Chính vì vậy, công việc của người tuổi Dần tương đối suôn sẻ, có nhiều khởi sắc trong cuối tháng 10. Đây cũng là thời điểm tốt để họ cân nhắc đến đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh.

3 ngày tiếp theo (26, 27, 28/10), 3 con giáp 'ôm' lộc đầy tay, trúng số liên miên, chuẩn bị 'lên đồ' đón thần Tài ghé thăm nhà - Ảnh 1
Vào 3 ngày tới (26, 27, 28/10), công việc kinh doanh của người tuổi Dần phất lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vào thời điểm cuối tháng 10 dương lịch, đặc biệt là 3 ngày tới (26, 27, 28/10), tuổi Mùi có tài tinh trợ mệnh nên vận trình trài lộc vượng phát. Bản mệnh thu về một số tiền lớn hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Đặc biệt, tuổi Mùi có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cho cơ hội làm ăn phù hợp. Cờ đến tay, con giáp này đừng chần chừ mà bỏ lỡ thời cơ để phát tài.

Cơ hội giàu sang phú quý luôn chờ đợi tuổi Mùi. Chỉ cần bản mệnh luôn chăm chỉ, chịu khó thì không lo thiếu tiền tiêu. Chuyện tình duyên của tuổi Mùi trong thời gian tới cũng khá tươi sáng. Người có cặp có đôi có thể giải quyết được khúc mắc, thắt chặt tình cảm.

3 ngày tiếp theo (26, 27, 28/10), 3 con giáp 'ôm' lộc đầy tay, trúng số liên miên, chuẩn bị 'lên đồ' đón thần Tài ghé thăm nhà - Ảnh 2
Vào thời điểm 3 ngày tới (26, 27, 28/10), tuổi Mùi có tài tinh trợ mệnh nên vận trình trài lộc vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách độc lập, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Họ làm gì cũng đều cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Tuổi Ngọ rất coi trọng danh dự và chữ tín. Bởi vậy, khi được giao bất cứ nhiệm vụ gì, bản mệnh cũng sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng.

Tử vi nói rằng, cuối tháng 10, đặc biệt là 3 ngày tới (26, 27, 28/10) là thời điểm tuổi Ngọ đón vận may lội ngược dòng. Bản mệnh không những được thần Phật chiếu cố mà còn có quý nhân ở bên cạnh hỗ trợ. Nhờ đó, mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ. Trong một thời điểm nhất định, bản mệnh cũng có thể phải đối mặt với khó khăn nhưng sau tất cả mọi thứ đều viên mãn. Tuổi Ngọ sẽ hưởng cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn thứ gì.

3 ngày tiếp theo (26, 27, 28/10), 3 con giáp 'ôm' lộc đầy tay, trúng số liên miên, chuẩn bị 'lên đồ' đón thần Tài ghé thăm nhà - Ảnh 3
Tử vi nói rằng 3 ngày tới (26, 27, 28/10) là thời điểm tuổi Ngọ đón vận may lội ngược dòng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Hết hôm nay (24/10), 3 con giáp đổi vận phát tài, làm đâu thắng đó, kiểu gì cũng 'hái' ra tiền, bổng lộc liên miên, tha hồ hưởng phước

Hết hôm nay (24/10), 3 con giáp đổi vận phát tài, làm đâu thắng đó, kiểu gì cũng 'hái' ra tiền, bổng lộc liên miên, tha hồ hưởng phước

Hết hôm nay (24/10), 3 con giáp này nhận lộc trời cho, làm ăn phát tài phát lộc, của cải đầy nhà.

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