Hết hôm nay (24/10), 3 con giáp đổi vận phát tài, làm đâu thắng đó, kiểu gì cũng 'hái' ra tiền, bổng lộc liên miên, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 14:25

Hết hôm nay (24/10), 3 con giáp này nhận lộc trời cho, làm ăn phát tài phát lộc, của cải đầy nhà.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến là những người cần cù, chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ và không dễ dàng gì từ bỏ mục tiêu. Họ sống chan hòa với mọi người, hay giúp đỡ người khác và được nhiều người yêu mến. Hết hôm nay (24/10) là thời điểm thích hợp để người tuổi Sửu đầu tư kinh doanh, làm ăn buôn bán.

Nhờ các mối quan hệ hữu hảo, họ có thể ký kết những hợp đồng béo bở, từ đó thu được những món lời lớn. Ngoài ra, người tuổi Sửu còn là bậc thầy trong việc quản lý tiền bạc, họ biết cách tiết kiệm và đầu tư đúng lúc, đúng chỗ để tiền đẻ ra tiền, mang lại lộc tài cho bản thân và gia đình.

Hết hôm nay (24/10), 3 con giáp đổi vận phát tài, làm đâu thắng đó, kiểu gì cũng 'hái' ra tiền, bổng lộc liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 1
Hết hôm nay (24/10) là thời điểm thích hợp để người tuổi Sửu đầu tư kinh doanh, làm ăn buôn bán. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không bao giờ ngại khó ngại khổ. Họ hiếm khi lùi bước khi gặp khó khăn. Con giáp này đặt mục tiêu phấn đấu rõ ràng, mang tham vọng về quyền lực và địa vị. Tuổi Dần thích mạo hiểm. Những thử thách có thể mang lại cho họ thành quả tốt đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi nói rằng, hết hôm nay (24/10) là thời điểm tuổi Dần được thần Phật và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Con giáp này có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc, tài vận ngày một hanh thông. Ngoài ra, chuyện tình cảm gia đình êm ếm, hạnh phúc giúp tuổi Dần có tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết.

Hết hôm nay (24/10), 3 con giáp đổi vận phát tài, làm đâu thắng đó, kiểu gì cũng 'hái' ra tiền, bổng lộc liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 2
Hết hôm nay (24/10) là thời điểm tuổi Dần được thần Phật và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người bao dung, không thích chấp những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần lỗi lầm không quá lớn là con giáp này có thể dễ dàng bỏ qua. Họ không thích nói xấu đồng nghiệp, không bao giờ tìm cách chọc phá hay khích bác người khác. Tuổi Hợi thích quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh, đặc biệt là với đồng nghiệp mới. Nhờ vậy, bản mệnh luôn được mọi người quý mến, kính trọng.

Hết hôm nay (24/10), vận quý nhân của tuổi Hợi vượng phát. Con giáp này được quý nhân trao cho cơ hội làm giàu, đã gặp may lại càng thêm may. Trong cuộc đời, tuổi Hợi hầu như không gặp phải sóng gió gì lớn. Dù có tiền trong tay, bản mệnh cũng không thích khoe khoang.

Hết hôm nay (24/10), đường tình duyên của tuổi Hợi ngày càng viên mãn. Con giáp này thấu hiểu đối phương nhiều hơn, giải quyết được những hiểu lầm đang có giữa hai bên. Nhờ đó, tuổi Hợi có thể yên tâm tập trung cho công việc, dồn tâm sức cho việc làm giàu.

Hết hôm nay (24/10), 3 con giáp đổi vận phát tài, làm đâu thắng đó, kiểu gì cũng 'hái' ra tiền, bổng lộc liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 3
Hết hôm nay (24/10), đường tình duyên của tuổi Hợi ngày càng viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Liên tục 3 ngày (24, 25, 26/10), 3 con giáp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, đường công danh, sự nghiệp chạm đỉnh thành công, tiền bạc đỏ rực

Liên tục 3 ngày (24, 25, 26/10), 3 con giáp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, đường công danh, sự nghiệp chạm đỉnh thành công, tiền bạc đỏ rực

Liên tục 3 ngày (24, 25, 26/10), 3 con giáp đón vận trình thăng hoa, tiền bạc, tình duyên đều viên mãn.

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