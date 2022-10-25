Vượng vận từ ngày 25/10 đến 31/10, 3 con giáp 'số đỏ' hơn người, trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', đời sang trang mới huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 06:54

Tử vi dự báo rằng từ ngày 25/10 đến 31/10, những con giáp này sẽ vượt qua khó khăn, gặt hái nhiều thành công rực rỡ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã sở hữu tài năng và ý chí hơn người. Ngay khi còn trẻ, họ đã mang nhiều hoài bão, lý tưởng và là người có tham vọng. Từ ngày 25/10 đến 31/10, người tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố, nhận được nhiều may mắn, tài lộc trong đường kinh doanh. Đây cũng là khoảng thời điểm công việc kinh doanh của họ có nhiều chuyển biến tích cực, khách hàng kéo đến nườm nượp, giúp họ thu về khoản lợi nhuận khủng.

Nếu biết nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh, người tuổi Thìn sẽ hốt bạc, hốt vàng trong thời điểm cuối tháng này cũng như đầu tháng sau. Chính vì những lý do này mà người tuổi Thìn được xếp vào danh sách một trong 3 con giáp kinh doanh phát tài, phát lộc nhất.

Vượng vận từ ngày 25/10 đến 31/10, 3 con giáp 'số đỏ' hơn người, trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', đời sang trang mới huy hoàng - Ảnh 1
Từ ngày 25/10 đến 31/10, người tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố, nhận được nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người bao dung, không thích chấp những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần lỗi lầm không quá lớn là con giáp này có thể dễ dàng bỏ qua. Họ không thích nói xấu đồng nghiệp, không bao giờ tìm cách chọc phá hay khích bác người khác. Tuổi Hợi thích quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh, đặc biệt là với đồng nghiệp mới. Nhờ vậy, bản mệnh luôn được mọi người quý mến, kính trọng.

Vận quý nhân của tuổi Hợi vượng phát. Con giáp này được quý nhân trao cho cơ hội làm giàu, đã gặp may lại càng thêm may. Trong cuộc đời, tuổi Hợi hầu như không gặp phải sóng gió gì lớn. Dù có tiền trong tay, bản mệnh cũng không thích khoe khoang.

Từ ngày 25/10 đến 31/10, đường tình duyên của tuổi Hợi ngày càng viên mãn. Con giáp này thấu hiểu đối phương nhiều hơn, giải quyết được những hiểu lầm đang có giữa hai bên. Nhờ đó, tuổi Hợi có thể yên tâm tập trung cho công việc, dồn tâm sức cho việc làm giàu.

Vượng vận từ ngày 25/10 đến 31/10, 3 con giáp 'số đỏ' hơn người, trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', đời sang trang mới huy hoàng - Ảnh 2
Từ ngày 25/10 đến 31/10, đường tình duyên của tuổi Hợi ngày càng viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Những người cầm tinh con Gà thường mang tính cách sôi nổi, yêu đời và luôn tràn đầy năng lượng. Bản mệnh tốt bụng, sống có tinh thần trách nhiệm, tính tình ngay thẳng nên luôn được người khác quý mến.

Tử vi nói rằng, từ ngày 25/10 đến 31/10, tuổi Dậu đón nhiều chuyển biến tích cực trong cuộc sống. Bản mệnh có thể tự cảm nhận sự thăng hoa trong công việc và tài vận. Đặc biệt, tuổi Dậu có thần Phật và quý nhân chiếu cố nên những ngày tháng sắp tới sẽ diễn ra suôn sẻ, công việc có khởi sắc.

Vượng vận từ ngày 25/10 đến 31/10, 3 con giáp 'số đỏ' hơn người, trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', đời sang trang mới huy hoàng - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, từ ngày 25/10 đến 31/10, tuổi Dậu đón nhiều chuyển biến tích cực trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Hết hôm nay (24/10), 3 con giáp đổi vận phát tài, làm đâu thắng đó, kiểu gì cũng 'hái' ra tiền, bổng lộc liên miên, tha hồ hưởng phước

Hết hôm nay (24/10), 3 con giáp đổi vận phát tài, làm đâu thắng đó, kiểu gì cũng 'hái' ra tiền, bổng lộc liên miên, tha hồ hưởng phước

Hết hôm nay (24/10), 3 con giáp này nhận lộc trời cho, làm ăn phát tài phát lộc, của cải đầy nhà.

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