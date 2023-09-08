Từ ngày mai 9/9: Top 3 con giáp thức dậy sẽ thấy tiền vàng khắp nơi, vận rủi tan biến, đường đời suôn sẻ, thăng tiến ngoài sức tưởng tượng

Tâm linh - Tử vi 08/09/2023 13:05

Đúng 9/9, 3 con giáp này đường tài lộc có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân lông minh, hoạt bát, dũng cảm, mạnh mẽ. Con giáp này có chí khí, có tham vọng muốn tạo dựng cuộc sống ấm no. Bản mệnh làm việc đâu ra đấy, không khiến người khác phải lo lắng bao giờ.

Tử vi nói rằng, từ 9/9, tuổi Thân có quý nhân phù trợ, làm đâu trúng đó, tha hồ thu tiền đầy túi. Bản mệnh làm việc luôn cẩn trọng, chắc chắn nên khả năng thành công cao. Sự nghiệp phát triển rực rỡ, tiền của dồi dào giúp con giáp này thoát khỏi những áp lực từ giai đoạn trước đó.

Từ ngày mai 9/9: Top 3 con giáp thức dậy sẽ thấy tiền vàng khắp nơi, vận rủi tan biến, đường đời suôn sẻ, thăng tiến ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 9/9/2023 hôm nay, tuổi Tỵ đón tin vui về phương diện công danh sự nghiệp. Bản mệnh được đánh giá cao bởi năng lực, sự cống hiến hết mình và chính những đặc điểm nổi trội đó đã khiến bản mệnh giành được cơ hội để tỏa sáng.

Tài lộc trong ngày cũng khá ổn định, tuổi Tỵ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Song lúc nào cũng phải nhớ lấy tích lũy làm đầu, để dành một khoản để phòng khi có việc cấp bách dùng tới chứ đừng tiêu xài hoang phí.

Nay cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Tỵ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và nửa kia của mình. Công việc thuận lợi khiến cho tinh thần của con giáp này vô cùng vui vẻ và phấn chấn. Hôm nay, bản mệnh có thể cùng với người thân ăn tổ chức ăn uống quây quần.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Từ ngày mai 9/9: Top 3 con giáp thức dậy sẽ thấy tiền vàng khắp nơi, vận rủi tan biến, đường đời suôn sẻ, thăng tiến ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi 12 con giáp cho biết vận trình tình duyên của tuổi Hợi vô cùng tốt đẹp nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người độc thân luôn có những người theo đuổi, đối tượng để ý không ít. Tuy nhiên, lắm mối thì tối dễ nằm không, để lựa chọn được một người phù hợp với mình cũng không phải là việc dễ dàng.

Công việc của bản mệnh tuy chưa có dấu hiệu của những bước đột phá to lớn nhưng đã có phần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn nhiều so với trước đó. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để thể hiện và gây ấn tượng với cấp trên, tự tìm kiếm cơ hội thăng tiến cho mình.

Cát khí vượng cũng giúp đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, nguồn thu không những đến từ công việc chính mà bản mệnh cũng có thu nhập phụ. Nhờ vậy, người tuổi Hợi không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc, thoải mái chi tiêu.

Từ ngày mai 9/9: Top 3 con giáp thức dậy sẽ thấy tiền vàng khắp nơi, vận rủi tan biến, đường đời suôn sẻ, thăng tiến ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h trưa nay, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp có hung tinh ám quẻ, vận xui ập xuống đầu, đề phòng tai ương, cẩn thận việc làm ăn

Đúng 12h trưa nay, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp có hung tinh ám quẻ, vận xui ập xuống đầu, đề phòng tai ương, cẩn thận việc làm ăn

Tử vi ngày mới nhận định 3 con giáp sau cần phải thận trọng trong việc đầu tư kinh doanh kẻo thiệt hại đủ đường.

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