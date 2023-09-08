Đúng 12h trưa nay, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp có hung tinh ám quẻ, vận xui ập xuống đầu, đề phòng tai ương, cẩn thận việc làm ăn

Tâm linh - Tử vi 08/09/2023 10:33

Tử vi ngày mới nhận định 3 con giáp sau cần phải thận trọng trong việc đầu tư kinh doanh kẻo thiệt hại đủ đường.

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 8/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi dễ nổi giận dễ làm bạn căng thẳng, và có những quyết định sai lầm. 

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc hiểu được cặn kẽ vấn đề, ai làm trái ý thường dễ nổi giận.  

Tình cảm: Bạn không thích hẹn hò những nơi đông người, làm việc có tổ chức, sáng tạo. 

Tài lộc: Phú quý nhờ vào bản thân nỗ lực, tài lộc có đủ đầy.

Sức khoẻ: Dành hết những món ngon cho bản thân sau ngày làm việc chăm chỉ. 

Đúng 12h trưa nay, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp có hung tinh ám quẻ, vận xui ập xuống đầu, đề phòng tai ương, cẩn thận việc làm ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 8/9/2023 hôm nay, tuổi Tuất cần phải thận trọng trong việc đầu tư kinh doanh kẻo thiệt hại đủ đường. Trước khi tiến hành bất cứ việc gì cũng phải cẩn trọng, tránh chủ quan vì trở ngại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Nếu có thể con giáp này nên chuẩn bị trước các phương án phòng bị cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Có như vậy bản mệnh sẽ chủ động hơn trong mọi tình huống, không bị loay hoay khi sự cố ập tới.

Bù lại, vận trình tình duyên có nhiều tín hiệu tích cực hơn. Tình cảm của con giáp này đang thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh và nửa kia cảm thấy tình yêu đã chín muồi để về chung một nhà.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Đúng 12h trưa nay, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp có hung tinh ám quẻ, vận xui ập xuống đầu, đề phòng tai ương, cẩn thận việc làm ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày mới tuổi Tỵ bị hung tinh Kiếp Tài án ngữ nên các nguồn thu có dấu hiệu suy giảm, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể đối mặt với cảnh hao tài do đầu tư thua lỗ, tính toán sai lầm. Bạn có thể tham khảo ý kiến của người có chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro.

Dường như con giáp này vẫn chưa làm chủ được cảm xúc, buồn vui thất thường khiến mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia đều chùng xuống. Cuộc sống vốn nhiều áp lực và trách nhiệm nặng nề nên rất cần san sẻ và thấu hiểu cho nhau, đừng dồn hết sự ấm ức lên đối phương.

May mắn thay nay cũng được coi là một ngày vượng duyên với tuổi Tỵ khi ngũ hành tương sinh mở ra nhiều cơ hội “thoát ế” cho người độc thân. Bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

Đúng 12h trưa nay, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp có hung tinh ám quẻ, vận xui ập xuống đầu, đề phòng tai ương, cẩn thận việc làm ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay, thứ Sáu 8/9/2023: 3 con giáp có số đại gia, ngập trong phú quý, tha hồ hứng lộc trời ban

Tử vi hôm nay, thứ Sáu 8/9/2023: 3 con giáp có số đại gia, ngập trong phú quý, tha hồ hứng lộc trời ban

Hôm nay cũng là một ngày 3 con giáp sau có tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc thăng hạn, vận may liên tiếp dồi dào.

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