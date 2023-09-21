Từ ngày 7/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có lộc rót đầy tay, rung đùi đếm tiền, vận khí lan tỏa, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 13:34

Tử vi dự đoán từ ngày 7/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có lộc rót đầy tay, rung đùi đếm tiền, vận khí lan tỏa, mọi điều viên mãn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường có tài ghi nhớ, học hỏi rất nhanh. Họ có chỉ số EQ cao, giỏi giao tiếp. Họ có trực giác nhạy bén, có thể nhìn thấu mọi chuyện và luôn có những sự lựa chọn sáng suốt.

Người sinh năm Hợi giỏi giang nhưng rất khiêm nhường, không thích thể hiện bản thân. Họ không chỉ giỏi quan sát mà còn rất mạnh mẽ và quyết đoán. Con giáp này không sống trong quá khứ mà, luôn nhìn về tương lai. Họ luôn hướng tới chiến thắng cuối cùng.

Con giáp này được sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, vận may tăng lên. Người tuổi này gặp được quý nhân, sự nghiệp phát triển vượt bậc. Người làm công ăn lương có nhiều dự án, việc làm thêm giúp tăng thu nhập.

Trong khi đó, người làm kinh doanh ký được hợp đồng, chốt nhiều đơn hàng, doanh thu tăng lên nhanh chóng. Mọi nỗ lực của con giáp tuổi Hợi đều được đền đáp, tài khoản rần rần nhảy số.

Từ ngày 7/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có lộc rót đầy tay, rung đùi đếm tiền, vận khí lan tỏa, mọi điều viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống nhân hậu, độ lượng. Bên ngoài, họ rất ít nói, không hay thể hiện cảm xúc của bản thân. Con giáp này dù giỏi giang nhưng vẫn không ngừng học hỏi. Họ cầu tiến và tự tin vào bản thân. Họ cố gắng, vươn lên không ngừng chứ không hài lòng về những gì mình đã có.

Con giáp tuổi Mão có hồng phúc tràn đầy. Họ là chủ nhân của những ý tưởng mới, giúp cải thiện năng suất lao động. Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra định hướng phát triển mới giúp đội nhóm của họ vượt qua khó khăn, đạt được thành quả.

Trong khi đó, con giáp tuổi Mão làm nghề tự do có thể theo đuổi ước mơ của mình, đật được mục tiêu đã đề ra trước đó.

Từ ngày 7/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có lộc rót đầy tay, rung đùi đếm tiền, vận khí lan tỏa, mọi điều viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mạnh mẽ và thích đứng một mình. Họ có tài năng lãnh đạo và đã quen với việc chịu áp lực. Mặc dù, con giáp này trông có vẻ hơi nổi loạn nhưng quả thực họ là người có năng lực, không làm mọi người thất vọng.

Người tuổi Tý không ngừng vươn lên và luôn khao khát tương lai tươi đẹp. Con giáp này cũng khá cầu toàn và luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe cho bản thân và những người làm việc với mình.

Con giáp này tìm được đối tác làm ăn uy tín, công việc hợp tác làm ăn của họ đang đi đúng hướng. Ngoài ra, họ có thêm cơ hội để tích lũy tài nguyên, kinh nghiệm và dần trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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