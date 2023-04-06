Từ ngày 7/4, 3 con giáp vươn mình ngoạn mục, chạm ngõ Thần Tài, phúc lộc nhân đôi, thời điểm vàng để sắm xe hơi, mua biệt phủ

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 17:44

Tử vi ngày 7/4 cho thấy đây là thời gian tuyệt vời để những con giáp này thực hiện những quyết định lớn, xoay chuyển thời thế, thu nhập tiền tỷ.

Tuổi Sửu

Từ ngày 7/4, sự nghiệp được Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Sửu đi làm hay được mọi người yêu quý nhờ tài ăn nói và nhanh nhẹn. Việc buôn bán cũng trở nên rất thuận lợi. Có những người ký kết được hợp đồng lớn, được sếp khen nhờ sự nhanh nhẹn.

Vận tình duyên lên hương nhờ Hỏa sinh Thổ. Nhiều bạn tuổi Sửu có vẻ như đang rục rịch cưới xin hoặc vừa mới cưới xong, tình cảm đi lên thấy rõ. Người có gia đình biết quan tâm đến người nhà nhiều hơn sau khoảng thời gian vùi đầu vào công việc.

Từ ngày 7/4, 3 con giáp vươn mình ngoạn mục, chạm ngõ Thần Tài, phúc lộc nhân đôi, thời điểm vàng để sắm xe hơi, mua biệt phủ - Ảnh 1
Việc buôn bán của tuoir Sửu cũng trở nên rất thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên cảnh báo tuổi Sửu mặt tài lộc nên cẩn thận. Bạn dễ bị kẻ xấu ném đá giấu tay trong chuyện làm ăn, đặc biệt là tiền bạc. Bạn có thể gặp rắc rối liên quan tới giấy tờ, đối diện với một vài vấn đề liên quan đến bảo hiểm, ngân hàng ảnh hưởng nhiều đến túi tiền của bản mệnh.

Quý nhân phù trợ hôm nay: tuổi Tị, Dậu

Tuổi Dần

Từ ngày 7/4, có cơ hội để người tuổi Dần gặp gỡ một người bạn cũ hay một nhân vật mới quen có thể mở ra những triển vọng mới đầy hứa hẹn trong ngày Tam hội che chở. Điều này giúp nhen nhóm một ý tưởng mới hay mở ra cách theo đuổi những gì bạn muốn thực hiện từ lâu.

Từ ngày 7/4, 3 con giáp vươn mình ngoạn mục, chạm ngõ Thần Tài, phúc lộc nhân đôi, thời điểm vàng để sắm xe hơi, mua biệt phủ - Ảnh 2
Tuổi Dân được mở ra những triển vọng mới đầy hứa hẹn trong ngày Tam hội che chở. Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài hỗ trợ con giáp tuổi Dần nhận ra sai lầm về tiền bạc để ngay lập tức sửa sai, tìm cách để cải thiện tình hình ngay lập tức, tránh thất thoát tiền bạc. Nhiều người tìm được thị trường phù hợp để khai thác và mang về doanh thu cho mình trong thời gian ngắn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nổi tiếng với tính cách bộc trực, mạnh mẽ và quyết đoán. Mặc dù đầu năm, người tuổi Tỵ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn tuy nhiên từ ngày 7/4, người tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong sự nghiệp. Tài chính dư dả sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người tuổi Tỵ mua nhà, tậu xe trong năm nay.

Từ ngày 7/4, 3 con giáp vươn mình ngoạn mục, chạm ngõ Thần Tài, phúc lộc nhân đôi, thời điểm vàng để sắm xe hơi, mua biệt phủ - Ảnh 3
Từ ngày 7/4, người tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

 * Thông tin này chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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