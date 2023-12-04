Từ ngày 5/12 đến 15/12: Hưởng trọn phúc Thần Tài, 3 con giáp may túi 3 gang đựng bạc vàng, tiền chảy về như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 04/12/2023 07:14

Dưới đây là 3 con giáp may mắn đủ đường từ ngày 5/12 đến 15/12, sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió, mang lại tài lộc dồi dào.

Tuổi Thìn

Từ ngày 5/12 đến 15/12, tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp lẫn học tập. Tử vi cho thấy, con giáp nên mở rộng các mối quan hệ, tiếp thu kiến thức mới và học hỏi trau dồi thêm cho bản thân. Sức khỏe Tỵ không được đảm bảo khi bản mệnh luôn có cảm giác bất an, không có được giấc ngủ ngon.

Bên cạnh, con giáp tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp ích cho sự nghiệp của mình. Trong vấn đề tình cảm các bạn tuổi Thìn đang độc thân sẽ có những cuộc gặp gỡ lãng mạn. Tuy nhiên, người tuổi Thìn cần tiết chế tính cách nóng nảy của mình kẻo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từ ngày 5/12 đến 15/12: Hưởng trọn phúc Thần Tài, 3 con giáp may túi 3 gang đựng bạc vàng, tiền chảy về như thác đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xin chúc mừng các bạn tuổi Sửu có công việc thăng tiến từ ngày 5/12 đến 15/12. Tình hình công việc của người tuổi Sửu tương đối ổn định. Tuy nhiên, người tuổi Sửu cần tăng tốc độ làm việc thì hiệu quả công việc bạn đạt được sẽ hơn rất nhiều.

Thời gian này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian chăm sóc cho cơ thể của mình, công việc dù bận rộn cũng nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản mệnh có thể bị cao huyết áp, nếu không kiểm soát tốt sẽ dễ hao tiền của vào sức khỏe.

Từ ngày 5/12 đến 15/12: Hưởng trọn phúc Thần Tài, 3 con giáp may túi 3 gang đựng bạc vàng, tiền chảy về như thác đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho thấy, từ ngày 5/12 đến 15/12, người tuổi Tỵ có nguồn năng lượng tích cực. Mặc dù, có một số rắc rối xảy ra nhưng với sự kiên trì và cố gắng của bản thân, tuổi Tỵ sẽ gặt hái được những thành quả đáng mơ ước.

Thời gian này tương đối mang lại nhiều may mắn cho con giáp tuổi Tỵ. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì vậy mà chủ quan. Hãy nắm bắt cơ hội này để gặt hái những kết quả tốt đẹp cho mình! Về chuyện tình cảm, người tuổi Sửu cần có sự chia sẻ thấu hiểu hơn giữa bạn và người ấy.

Từ ngày 5/12 đến 15/12: Hưởng trọn phúc Thần Tài, 3 con giáp may túi 3 gang đựng bạc vàng, tiền chảy về như thác đổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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