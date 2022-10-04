Từ ngày 5/10/2022: 3 con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ, sinh ra đã mang mệnh phú quý, luôn có Thần Phật che chở, cuộc sống tốt lành, giàu sang hạnh phúc

Những người tuổi Mùi cẩn trọng trong nhiều việc. Họ làm việc gì cũng không bốc đồng, nông cạn, vì họ biết sự bốc đồng có thể gây tổn thất lớn.

Tháng 9 kết thúc cũng là lúc họ bắt đầu có những cơ hội mới, nắm vững một số quy tắc ở nơi làm việc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác, tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp. Nhờ đó, họ không chỉ có thêm bạn cùng hội cùng thuyền, không còn phải hành động đơn độc mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Chính vì vậy, con giáp tuổi Mùi luôn sống lý trí, biết kìm nén để không làm bản thân lâm vào tình huống "cả giận mất khôn". Sự lo xa, cẩn trọng hành sự của tuổi Mùi chính là điểm mạnh lớn đưa con giáp này chạm gót tới thành công mĩ mãn.

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Từ ngày 5/10 tới, con giáp tuổi Mùi sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Đối với họ, con đường rộng mở muôn hướng, chỉ cần họ dám đi trước 1 bước thì sẽ không quá khó để kiếm tiền.

Thời gian này tuổi Mùi được cọ xát với những phương diện đầu tư hoàn toàn mới, rất dễ gặt hái được quả chín nhưng cũng đừng thấy vậy mà chủ quan, dốc toàn bộ của cải có vào đầu tư.

Tuổi Thìn

Con Rồng là đại diện cho sức mạnh, sự vương giả, sinh ra đã được đời tôn kính. Chính vì thế mà những người tuổi Thìn thường thành công và có được địa vị, uy quyền trong xã hội.

Ngay từ lúc lọt lòng cuộc sống của họ đã được định sẵn là không tầm thường. Đặc biệt, từ ngày 5/10 dương này, con giáp này không sớm thì muộn cũng trở thành đại gia. Không chỉ có vận thế tốt làm chỗ dựa, người tuổi Thìn còn có một thân thể khỏe mạnh, không gặp phải tai họa. Nhờ vậy mà Thìn có thể làm những việc bản thân muốn làm.

Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, cá tính. Tuy vậy, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác.

Người tuổi Dần thường nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc. Trong gia đình cũng vậy, con giáp này đối xử tốt với tất cả mọi người và thường dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu. Từ ngày 5/10 dương, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc so với thời gian trước. Họ có năng lực học hỏi rất cao, tiếp thu nhanh với cái mới, biết rút ra suy luận từ những thực tế khác quan.

Dần dần, họ sẽ trở thành người có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn ở nơi làm việc. Người tuổi này làm kinh doanh phát đạt, đơn hàng nhiều, lợi nhuận tăng.

Không những thế, người tuổi Dần còn có hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Họ được nửa kia động viên, giải tỏa áp lực nên có thêm động lực để phấn đấu và thành công trong sự nghiệp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.