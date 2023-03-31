Từ ngày 4/4 đến ngày 8/4, CẢNH BÁO 3 con giáp đen hết phần thiên hạ, cẩn thận kẻo "MẤT CẢ TIỀN LẪN TÌNH"

Từ 4/4 đến 8/4 những người cầm tinh một trong 3 con giáp sau đây nên hết sức thận trọng
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Tử vi tuổi Ngọ
Tháng 4/2023 đặc biệt là thời điểm gần giữa tháng từ 4/4- 8/4, tài vận của người tuổi Ngọ lao dốc không phanh, khó khăn trong việc kiếm tiền. Con giáp này hạn chế trong việc đầu tư, nên giữ tiền trong túi.
Ảnh minh họa: Internet
Người tuổi Ngọ sinh năm 1978 và 1990 sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo về tài chính, tiền bạc, nếu không cẩn thận còn dính bẫy tiểu nhân mà rơi vào cảnh trắng tay.
Tử vi tuổi Tị
Tử vi ngày mới tác động xấu của cục diện Tương Xung, người tuổi Tị khó có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Dường như mọi quyết định bạn đưa ra đều phải nhận lại sự phản đối.
Có lẽ đây là lúc bạn cần bình tĩnh để xem xét lại những điều mình đã làm và những kế hoạch tương lai. Có thể bạn đang mắc sai lầm ở đâu đó mà chưa phát hiện ra. Hãy thử lắng nghe ý kiến của người khác, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều mình cần thay đổi.
Thủy khắc Hỏa, quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng trở nên gay gắt. Hai người luôn đối nghịch nhau trong mọi chuyện nên việc trao đổi, thảo luận với nhau là vô cùng khó khăn. Có lẽ đôi bên đều cần một khoảng không gian riêng để bình tĩnh suy ngẫm mọi việc.
Tử vi các ngày từ 4/4-8/4 của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có chút khó khăn. Công việc tưởng chừng như hoàn thành thì lại bị kẻ tiểu nhân làm cho mọi thứ “đổ sông đổ biển”. Tuy nhiên, Quý Nhân xuất hiện kịp thời giúp cho bản mệnh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Con giáp này có thể tìm thấy được một vài mối đầu tư hứa hẹn trong ngày. Nếu kiên trì theo đuổi thì bạn mới có thể nhận được thành quả xứng đáng trong tương lai. Tình cảm: Vận trình tình cảm phát sinh nhiều rắc rối. Mâu thuẫn vợ chồng trở nên gay gắt khi cả hai không tìm được tiếng nói chung với nhau. Người độc thân cứ luôn nghĩ về những chuyện buồn trong quá khứ mà chưa dám bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc mới. **Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo
Tử vi tuổi Thân
Tử vi các ngày từ 4/4-8/4 của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra có chút khó khăn. Công việc tưởng chừng như hoàn thành thì lại bị kẻ tiểu nhân làm cho mọi thứ “đổ sông đổ biển”. Tuy nhiên, Quý Nhân xuất hiện kịp thời giúp cho bản mệnh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Con giáp này có thể tìm thấy được một vài mối đầu tư hứa hẹn trong ngày. Nếu kiên trì theo đuổi thì bạn mới có thể nhận được thành quả xứng đáng trong tương lai.
Tình cảm: Vận trình tình cảm phát sinh nhiều rắc rối. Mâu thuẫn vợ chồng trở nên gay gắt khi cả hai không tìm được tiếng nói chung với nhau. Người độc thân cứ luôn nghĩ về những chuyện buồn trong quá khứ mà chưa dám bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc mới.
**Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo