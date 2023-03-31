Từ ngày 4/4 đến ngày 8/4, CẢNH BÁO 3 con giáp đen hết phần thiên hạ, cẩn thận kẻo "MẤT CẢ TIỀN LẪN TÌNH"

Tháng 4/2023 đặc biệt là thời điểm gần giữa tháng từ 4/4- 8/4, tài vận của người tuổi Ngọ lao dốc không phanh, khó khăn trong việc kiếm tiền. Con giáp này hạn chế trong việc đầu tư, nên giữ tiền trong túi.

Người tuổi Ngọ sinh năm 1978 và 1990 sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo về tài chính, tiền bạc, nếu không cẩn thận còn dính bẫy tiểu nhân mà rơi vào cảnh trắng tay.

Tử vi tuổi Tị

Tử vi ngày mới tác động xấu của cục diện Tương Xung, người tuổi Tị khó có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Dường như mọi quyết định bạn đưa ra đều phải nhận lại sự phản đối.

Có lẽ đây là lúc tuổi Ngọ cần bình tĩnh để xem xét lại những điều mình đã làm và những kế hoạch tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ đây là lúc bạn cần bình tĩnh để xem xét lại những điều mình đã làm và những kế hoạch tương lai. Có thể bạn đang mắc sai lầm ở đâu đó mà chưa phát hiện ra. Hãy thử lắng nghe ý kiến của người khác, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều mình cần thay đổi.

Thủy khắc Hỏa, quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng trở nên gay gắt. Hai người luôn đối nghịch nhau trong mọi chuyện nên việc trao đổi, thảo luận với nhau là vô cùng khó khăn. Có lẽ đôi bên đều cần một khoảng không gian riêng để bình tĩnh suy ngẫm mọi việc.