Từ ngày 30/9 đến 10/10, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, Thần Tài thả trúng hủ vàng, vận sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 08:24

Bước vào đại vận may mắn từ ngày 30/9 đến 10/10, 3 con giáp sau đây không ngừng phát triển nhanh chóng về công việc, tài chính và tình cảm.

Tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ là con giáp có khả năng thấu hiểu và đánh giá các sự vật, hiện tượng một cách xuất sắc. Có được điều này là do họ có óc quan sát tinh tế cũng như khả năng trực giác cực tốt, hầu như không có lúc nào phán đoán sai.

Từ ngày 30/9 đến 10/10, tuổi Tỵ là 1 trong số những con giáp may mắn nhất, dễ trở nên giàu có nhất, ngoài ra đường tình duyên cũng vô cùng suôn sẻ. Đây cũng là thời gian mà tuổi Tỵ sẽ có những bước phát triển lớn trong sự nghiệp, vừa có cơ hội kiếm được nhiều tiền, nâng cao thu nhập cũng như chất lượng sống và tìm được bến đỗ hạnh phúc. Tuổi Tỵ sẽ có vận số vô cùng rực rỡ, gặp vận đỏ trong sự nghiệp, khả năng mua được những tài sản lớn nằm trong tầm tay. 

Từ ngày 30/9 đến 10/10, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, Thần Tài thả trúng hủ vàng, vận sáng rực như sao trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán, từ ngày 30/9 đến 10/10 sẽ là cơ hội để Ngọ đổi mới bản thân, thể hiện những điểm mạnh hơn người của họ. Nếu biết hạn chế các khuyết điểm, ví dụ như sự nóng nảy, dễ thay đổi chính kiến của họ, phát huy ưu điểm, vượt qua chính mình, tuổi Ngọ sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

Tử vi học có nói, đây cũng là thời điểm thăng hoa nhất của tuổi Ngọ, do đó, trước mắt, họ nên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng để chờ đợi những cơ hội tốt nhất của họ vì cơ hội chỉ đến với những ai sẵn sàng và biết nắm bắt mà thôi. 

Từ ngày 30/9 đến 10/10, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, Thần Tài thả trúng hủ vàng, vận sáng rực như sao trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, đa số những người tuổi Mùi trời sinh đã là những con người rất tài năng, cuốn hút, sáng tạo và tinh tế. Họ cũng là những người rất tỉ mỉ, cầu kỳ và thường thể hiện sự không hài lòng với người khác khi những người này không đạt được sự kỳ vọng của họ.

Trong thời gian qua, Mùi đã gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng từ ngày 30/9 đến 10/10, thành quả ở phía cuối con đường cũng rất đáng kể và ngọt ngào cho những người biết nỗ lực, phấn đấu để vượt qua chúng. Tử vi học có nói, đầy thực sự là thời điểm may mắn nở rộ tìm đến với tuổi Mùi. Hãy biết nắm bắt để không bỏ phí giai đoạn vàng này nhé.

Từ ngày 30/9 đến 10/10, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, Thần Tài thả trúng hủ vàng, vận sáng rực như sao trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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