Từ ngày 29/11 âm lịch đến Tết Nguyên Đán: 3 con giáp may mắn hốt trọn lộc trời, tiền - tài đều viên mãn, sống sung sướng trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 11:42

Tử vi chỉ rõ, từ ngày 29/11 âm lịch đến Tết Nguyên Đán, những con giáp này sẽ may mắn dễ dàng thành công trong sự nghiệp và tình duyên.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, từ ngày 29/11 âm lịch đến Tết Nguyên Đán, những người cầm tinh con Dê gặp nhiều may mắn. Cuộc sống của bạn sẽ có nhiều chuyển biến khiến bạn vô cùng hạnh phúc. Trong công việc người tuổi Mùi sẽ may mắn trong kinh doanh cũng như công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi.

Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra quan hệ hợp tác tốt cùng nhau phát triển khiến bạn kiếm được nhiều lợi nhuận. Trong thời gian này, người tuổi Mùi cũng nên tranh thủ cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình để giúp cho cuộc sống của bạn đi theo lộ trình định sẵn.

Từ ngày 29/11 âm lịch đến Tết Nguyên Đán: 3 con giáp may mắn hốt trọn lộc trời, tiền - tài đều viên mãn, sống sung sướng trong nhung lụa - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, từ ngày 29/11 âm lịch đến Tết Nguyên Đán, những người cầm tinh con Dê gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ ngày 29/11 âm lịch đến Tết Nguyên Đán, tuổi Thân chính là con giáp gặp nhiều may mắn. Đây chính là thời gian người tuổi Thân được quý tinh trợ cho đường tình duyên của bản mệnh, giúp con giáp này dễ đạt được hạnh phúc như mong muốn.

Đối với vấn đề sức khỏe trong thời điểm này của bản mệnh cũng khá tốt, sự vui vẻ, hòa nhã giúp cho nhân duyên của những chú Khỉ càng ngày càng vượng, nhờ thế mà chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều tiến triển tốt. Trên lĩnh vực tài chính bạn có cơ hội kím được nhiều khoản tiền ngoài lương giúp bạn thoải mái tiêu pha, cuộc sống vô cùng viên mãn.

Từ ngày 29/11 âm lịch đến Tết Nguyên Đán: 3 con giáp may mắn hốt trọn lộc trời, tiền - tài đều viên mãn, sống sung sướng trong nhung lụa - Ảnh 2
Từ ngày 29/11 âm lịch đến Tết Nguyên Đán, tuổi Thân chính là con giáp gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất thăng tiến không ngừng từ ngày 29/11 âm lịch đến Tết Nguyên Đán. Đây chính là cơ hội giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều may mắn hơn, thực chất là do bản mệnh có sự căn cơ tính toán.

Con giáp này nhìn xa trông rộng nên thu được tiền về tay có phần nhanh chóng hơn người khác cuộc sống vô cùng viên mãn. Đối với chuyện tình cảm có phần thăng trầm bất ổn do con giáp này sống quá cảm xúc. Hãy bình tĩnh đối diện với chuyện tình cảm của mình bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết ngay thôi.

Từ ngày 29/11 âm lịch đến Tết Nguyên Đán: 3 con giáp may mắn hốt trọn lộc trời, tiền - tài đều viên mãn, sống sung sướng trong nhung lụa - Ảnh 3
Tử vi cho biết, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất thăng tiến không ngừng từ ngày 29/11 âm lịch đến Tết Nguyên Đán - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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