Chỉ còn 12 ngày nữa là đến Tết Dương lịch 2023, những con giáp nào rũ sạch khó khăn, tài vận hưng thịnh, công danh tấn tới?

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 14:33

Trong 12 ngày cận kề Tết Dương lịch 2023, những con giáp này đón nhận nhiều hỷ sự. Tài vận và sự nghiệp sẽ thăng hoa như diều gặp gió.

Tuổi Thìn

Được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên vận trình của người tuổi Thìn vào 12 ngày cận kề Tết Dương lịch 2023 có nhiều khởi sắc. Nếu trước đây Thìn gặp nhiều khó khăn thì giờ đây mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Một phần cũng là nhờ vào bản lĩnh và sự tự tin của bản thân người tuổi Thìn. Sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Thìn có để được cấp trên tin tưởng giao thêm nhiều trọng trách.

Vốn có chí hướng và lý tưởng nên một khi Thìn gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa sẽ phát huy được hết khả năng của bản thân. Lần này nếu nắm bắt tốt cơ hội khẳng định bản thân thì bạn có thể làm nên đại sự. Chuyện tình cảm của Thìn cũng hết sức ấm êm. Bạn sống có trách nhiệm với gia đình nên hôn nhân ngày càng hạnh phúc.

Chỉ còn 12 ngày nữa là đến Tết Dương lịch 2023, những con giáp nào rũ sạch khó khăn, tài vận hưng thịnh, công danh tấn tới? - Ảnh 1
Được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên vận trình của người tuổi Thìn vào 12 ngày cận kề Tết Dương lịch 2023 có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Mọi chuyện có vẻ đang diễn ra đúng với mong muốn của Sửu. Trong 12 ngày cận kề Tết Dương lịch 2023, tuổi Sửu có thể sẽ tìm ra đường đi thăng tiến phù hợp với mình. Bản mệnh không bận tâm đến khó khăn, sẵn sàng làm việc bằng cả sức mình để mong tìm kiếm được cơ hội đổi đời.

Với những công sức mà bạn đã bỏ ra thì thành quả nhận về là vô cùng xứng đáng. Không chỉ có sự nghiệp khởi sắc mà đời sống tình cảm của người tuổi Sửu cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thời điểm này là cơ hội tốt để Sửu bày tỏ tình cảm của mình với người ấy.

Chỉ còn 12 ngày nữa là đến Tết Dương lịch 2023, những con giáp nào rũ sạch khó khăn, tài vận hưng thịnh, công danh tấn tới? - Ảnh 2
Trong 12 ngày cận kề Tết Dương lịch 2023, tuổi Sửu có thể sẽ tìm ra đường đi thăng tiến phù hợp với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

12 ngày cận kề Tết Dương lịch 2023 là thời điểm mà có lẽ người tuổi Thân rất mong chờ. Vì được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nên những khó khăn trắc trở được giải quyết. Bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai. Kéo theo đó tài vận mỗi ngày một tăng.

Đối với người tuổi Thân làm công ăn lương thì có thể tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Còn đối với người làm kinh doanh thì sẽ có cơ hội phát tài. Tài lộc của họ sẽ phất lên nhanh chóng. Nếu gặp rắc rối, phiền phức thì sẽ có cát thần gánh đỡ và hóa giải nguy cơ có thể xảy ra. Điều bạn cần làm là tuân thủ theo đúng kế hoạch đã đề ra, bạn sẽ nhận được kết quả không đến nỗi nào.

Chỉ còn 12 ngày nữa là đến Tết Dương lịch 2023, những con giáp nào rũ sạch khó khăn, tài vận hưng thịnh, công danh tấn tới? - Ảnh 3
12 ngày cận kề Tết Dương lịch 2023 là thời điểm mà có lẽ người tuổi Thân rất mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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