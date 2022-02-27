Từ ngày 28/2 trở đi, 3 con giáp CẢI VẬN, sự nghiệp đột phá ngoạn mục, phú quý tài lộc rủ nhau kéo tới

Tâm linh - Tử vi 27/02/2022 18:23

Thầy tử vi cho biết, từ ngày 28/2 trở đi, những con giáp này sẽ vô cùng giàu thăng quan tiến chức như diều gặp gió.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong tính cách chính là con giáp ăn nói dễ nghe, có tài ngoại giao nên đi đâu cũng được mọi người yêu mến. Trong công việc, người tuổi Thìn hoàn toàn có khả năng lãnh đạo khiến người khác phải nể phục mình. Thế nên tuổi Thìn luôn gặp may mắn trong công việc dù bạn có chuyển đi chỗ nào đi chăng nữa.

Tử vi cho thấy, từ ngày 28/2 trở đi, tuổi Thìn là con giáp gặp may mắn tới tấp. Và hơn ai hết, bạn là người kiếm được khoản tiền kếch xù khiến thiên hạ ghen tị. Trong vấn đề tình duyên, tuổi Thìn cũng nhờ đó mà tốt đẹp hơn rất nhiều. Với tuổi Thìn có gia đìn thì vợ chồng hiểu nhau, bạn lại luôn nhận được tình yêu thương và sự tự hào từ người bạn đời của mình.

Từ ngày 28/2 trở đi, 3 con giáp CẢI VẬN, sự nghiệp đột phá ngoạn mục, phú quý tài lộc rủ nhau kéo tới - Ảnh 1
Từ ngày 28/2 trở đi, tuổi Thìn là con giáp gặp may mắn tới tấp - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Số trời đã định, từ ngày 28/2 trở đi, người tuổi Mùi nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên ngập trong vinh hoa phú quý, đếm tiền sái tay. Tử vi cho biết, tuổi Mão thời gian này chỉ cần quơ tay là lộc lá đầy nhà, gánh tiền mỏi lưng chính là phúc phần trời cho con giáp giàu sang này.

Đặc biệt, tuổi Mão nếu muốn làm ăn, buôn bá kinh doanh thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Mão kiếm được món lợi nhuận khổng lồ. Con giáp này sẽ dư sức mua nhà sắm xe, thỏa sức tiêu pha, cứ thế mà lê như diều gặp gió.

Từ ngày 28/2 trở đi, 3 con giáp CẢI VẬN, sự nghiệp đột phá ngoạn mục, phú quý tài lộc rủ nhau kéo tới - Ảnh 2
Từ ngày 28/2 trở đi, người tuổi Mùi nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên ngập trong vinh hoa phú quý - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi chỉ rõ, từ ngày 28/2 trở đi, người tuổi Mùi sẽ có những vận may liên tiếp khiến cho con giáp này sẽ gặp được cơ hội đổi đời cho mình, tự mình có thể mua được những tài sản riêng to lớn hoặc tích lũy vốn liếng cho tương lai.

Những người tuổi Mùi hãy tận dụng cơ hội này để tạo ra sự bứt phá riêng cho mình khiến cho cuộc sống của bạn sẽ có cơ hội đổi đời theo hướng vô cùng tốt đẹp. Tuổi Mùi nên tận dụng khoảng thời gian này làm tiền đề cho tương lai phát triển thêm nhé!

Từ ngày 28/2 trở đi, 3 con giáp CẢI VẬN, sự nghiệp đột phá ngoạn mục, phú quý tài lộc rủ nhau kéo tới - Ảnh 3
Từ ngày 28/2 trở đi, người tuổi Mùi sẽ có những vận may liên tiếp - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, trả sạch nợ nần, may mắn thẳng tiến

Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, trả sạch nợ nần, may mắn thẳng tiến

Dù không biết người khác khó khăn thế nào trong 2 ngày cuối tuần nhưng 3 con giáp này cứ phải ăn mừng vì vận may đến với mình thật bất ngờ.

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