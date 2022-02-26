Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, trả sạch nợ nần, may mắn thẳng tiến

Tâm linh - Tử vi 26/02/2022 16:37

Dù không biết người khác khó khăn thế nào trong 2 ngày cuối tuần nhưng 3 con giáp này cứ phải ăn mừng vì vận may đến với mình thật bất ngờ.

TUỔI NGỌ

Tuổi Ngọ có tố chất hơn người nên làm việc gì cũng dễ thành công. Bằng nỗ lực của chính mình, tuần mới này, Ngọ được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng, đây là nhiệm vụ của một người lãnh đạo. Điều này ám chỉ, cấp trên đang muốn nâng bạn lên vị trí mới.

Cố gắng làm thật tốt và đừng sợ thất bại nhé, chỉ khi bạn làm tốt thì mọi thứ mới ổn và vị trí đó mới nằm trong tay bạn. Có gì khó khăn hãy hỏi cấp trên vì chẳng mấy ai thành công ngay lần đầu. Làm việc cật lực nhưng Ngọ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, ôn hòa với mọi người, giao tiếp là điều rất quan trọng đối với một người ở vị trí quản lý.

Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, trả sạch nợ nần, may mắn thẳng tiến - Ảnh 1
Tuổi Ngọ có tố chất hơn người nên làm việc gì cũng dễ thành công - Ảnh: Internet

TUỔI TÝ

Tuổi Tý may mắn hơn người trong tuần mới này vì gặp đúng quý nhân. Người này quý tính cách của bạn nên rủ rê buôn bán chơi nhưng tự nhiên lại có thành quả lớn. Thật không ngờ, bạn và người ấy hợp nhau từ cách nói chuyện đến cách làm việc. Nhờ vậy mà món hời đang về tay bạn.

Có thể thấy đây là một tín hiệu vui cho tuần mới này. Cố gắng giữ gìn mối quan hệ và công việc kinh doanh này. Chuyện tình cảm của Tý trong thời gian này cũng khá ổn. Người ấy và bạn đã hiểu nhau nhiều hơn, cần có thời gian để vun đắp, vậy nên hãy trân trọng tình cảm này, đừng vì chuyện cỏn con mà làm ảnh hưởng mối quan hệ lớn nhé. 

Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, trả sạch nợ nần, may mắn thẳng tiến - Ảnh 2
Tuổi Tý may mắn hơn người trong tuần mới vì gặp đúng quý nhân - Ảnh: Internet

TUỔI DẬU

Tuần mới đến, tuổi Dậu sẽ đón khá nhiều tin vui. Dường như mọi việc đều đang phát triển theo hướng mà con giáp này đang mong chờ. Quý nhân sẽ xuất hiện và dìu dắt Dậu trong công việc. Bởi vậy, sẽ không khó để bản mệnh tìm ra hướng đi phù hợp. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng tập trung vào công việc thì chắc chắn những người tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công, có nguồn thu nhập ổn định.

Đây cũng là thời gian thích hợp để bản mệnh bàn chuyện hợp tác, làm ăn hay tính toán những việc quan trọng. Vận trình tình cảm của tuổi Dậu này cũng có nhiều niềm vui. Mối quan hệ của Dậu đang có dấu hiệu thăng hoa và chuyển sang cấp độ mới.

Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, trả sạch nợ nần, may mắn thẳng tiến - Ảnh 3
Tuần mới này, Dậu sẽ đón khá nhiều tin vui - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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