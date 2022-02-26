Sổ vàng gọi tên 3 con giáp tiền ngập mặt nửa đầu tháng 3/2022, vận rủi tránh xa, vượng phát bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 26/02/2022 16:49

Nửa đầu tháng 3/2022, 3 con giáp sau đây được dự đoán là may mắn, thuận lợi nhất trong số 12 con giáp.

Tuổi Tý

So với những con giáp khác, tuổi Tý thậm chí có tiềm năng làm giàu trong một sớm một chiều vì họ rất giỏi nắm bắt cơ hội, biết xông pha, tạo dựng quan hệ xung quanh tốt, nhờ vậy mà cũng có nhiều quý nhân xuất hiện chiếu cố.  Người tuổi Tý vốn tài giỏi thông minh, ngay khi không gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ cũng sẽ tranh thủ để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. 

Nửa đầu tháng 3 tới đây, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, người làm ăn kinh doanh sẽ có lối đi riêng, việc đầu tư sinh lời chỉ trong tầm tay. Bên cạnh đó, những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên, cứ tiếp tục nỗ lực cố gắng thì sẽ được thăng chức tăng lương. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Tý trong thời gian này sẽ có nhiều khởi sắc đáng mong chờ.  

Sổ vàng gọi tên 3 con giáp tiền ngập mặt nửa đầu tháng 3/2022, vận rủi tránh xa, vượng phát bậc nhất - Ảnh 1
Nửa đầu tháng 3 tới đây, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất thông minh, nhanh nhẹn, có chí tiến thủ và tinh thần trách nhiệm cao. Nên khi đối mặt với nhiều khó khăn, vấp ngã không ít lần bản mệnh vẫn giữ được tinh thần lạc quan và không chịu đầu hàng. Trong tử vi, nửa đầu tháng 3 sẽ là khoảng thời gian đầy may mắn, tiền bạc vượng phát với người tuổi Thìn.

Con giáp này chẳng hiểu làm cách nào mà tự dưng có cả đống tiền trong tay, tài lộc ào ào đổ về nhà khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên, trầm trồ ngưỡng mộ. Chính vì vậy, bạn đừng chần chừ trước cơ hội trời cho nhé. Người tuổi Thìn làm đâu thắng đó, tài lộc lũy tiến, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể nên con giáp giàu sang này sẽ chạm đỉnh vinh quang, sung sướng như tiên.

Sổ vàng gọi tên 3 con giáp tiền ngập mặt nửa đầu tháng 3/2022, vận rủi tránh xa, vượng phát bậc nhất - Ảnh 2
Nửa đầu tháng 3 sẽ là khoảng thời gian đầy may mắn, tiền bạc vượng phát với người tuổi Thìn - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất quyết đoán, nhanh chóng trong việc đưa ra quyết định của mình nhưng không xảo quyệt. Con giáp này luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Theo tử vi, nửa đầu tháng 3 được dự đoán là khoảng thời gian khá tốt với con giáp này khi vận may được cải thiện đáng kể, công việc sẽ thuận buồm xuôi gió.

Cụ thể, trong công việc tuổi Tỵ sẽ có nhiều tiến triển bất ngờ, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ do có quý nhân giúp đỡ. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu biết nắm bắt cơ hội thì mọi thứ sẽ phất lên như diều gặp gió, tài khoản tăng số, tiền bạc tiêu không cần phải suy nghĩ.

Sổ vàng gọi tên 3 con giáp tiền ngập mặt nửa đầu tháng 3/2022, vận rủi tránh xa, vượng phát bậc nhất - Ảnh 3
Nửa đầu tháng 3 được dự đoán là khoảng thời gian khá tốt với con giáp tuổi Tỵ khi vận may được cải thiện đáng kể - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

4 ngày cuối tháng 2, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, giàu có bất thình lình, cuộc sống viên mãn ít ai sánh bằng

4 ngày cuối tháng 2, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, giàu có bất thình lình, cuộc sống viên mãn ít ai sánh bằng

Những con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế, chốt được nhiều thương vụ lớn, thu về nguồn lợi nhuận dồi dào trong 4 ngày cuối tháng 2.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi tháng 3 tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp 3 con giáp may mắn 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để