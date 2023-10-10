Từ ngày 26/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hạng, bội thu tài lộc, hào quang chiếu rọi, giàu có vô biên

Tâm linh - Tử vi 10/10/2023 13:39

Tử vi dự đoán từ ngày 26/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hạng, bội thu tài lộc, hào quang chiếu rọi, giàu có vô biên.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bề ngoài có vẻ ít nói, chậm chạp nhưng thực ra họ là người rất khôn khéo. Con giáp này dám thử thách bản thân và không ngại nhận những nhiệm vụ khó nhằn.

Họ sớm nhận thức được những khuyết điểm của bản thân, từ đó rút ra bài học và cố gắng hết sức mình để hoàn thiện bản thân. Người tuổi Sửu may mắn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới.

Trong khi đó, một số con giáp tuổi Sửu có thể sẽ bắt đầu một chuyến công tác xa, có thể ký được hợp đồng có giá trị. Khi có cơ hội đến với mình, con giáp này cần tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để đạt được thành quả như như mong đợi. Rất có thể, người tuổi Sửu sẽ đạt được những thành tựu bất ngờ, đến chính họ cũng chẳng thể tin.

Từ ngày 26/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hạng, bội thu tài lộc, hào quang chiếu rọi, giàu có vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất được lòng người, dịu dàng lại tốt bụng. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ thu hút được nhiều sự chú ý từ người khác phái. Xung quanh họ có nhiều người vây quanh. Trong công việc, người tuổi Hợi rất cầu tiến.

Dù xuất phát điểm khiêm tốn, con giáp này rất ham học hỏi và may mắn được quý nhân giúp đỡ. Trong tương lai, con giáp này cần mạnh dạn hơn nữa trong việc tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình.

Người tuổi Hợi sẽ thể hiện năng lực của mình trong công việc. Họ có cơ hội hiện thực hóa nhiều ý tưởng mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Con giáp tuổi này cũng gặp được quý nhân, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống hanh thông, hạnh phúc.

Từ ngày 26/8 âm lịch trở đi, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hạng, bội thu tài lộc, hào quang chiếu rọi, giàu có vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình cởi mở, thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình trước mặt mọi người. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thất bại nhưng con giáp này vẫn đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ và mục tiêu mà mình đã đề ra trước.

Những người thuộc con giáp này hầu như không ngại khó ngại khổ. Con giáp này rất thích trải nghiệm những điều mới mẻ, mong rằng mình có thể đạt được điều gì đó mỗi ngày. Họ không tính đếm đến chuyện được mất mà luôn nỗ lực hết mình.

Con giáp tuổi Mùi nhận được những cơ hội tốt để khẳng định bản thân. Đó có thể là công việc hoàn toàn mới hoặc là một dự án công việc phù hợp với bản thân. Những người kinh doanh cũng có cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Hãy xem xét, cân nhắc kỹ trước mỗi cơ hội để đạt được những thành công trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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