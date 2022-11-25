Từ ngày 26/11 - 15/12, những con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, tiền tài bao vây, phát lộc phát tài, trúng quả trời cho

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 12:18

Thời gian từ ngày 26/11 - 15/12, 3 con giáp này sẽ đón thần tài vào nhà, của nả chất đống, bạc tiền dư dả, cứ thế gia nhập hội đại gia bạc tỷ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, chẳng cần cầu khấn phú quý tài lộc cũng tự động ập vào nhà tới tấp. Vậy nên, càng về hậu vận Thìn càng vượng vận công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Ngay từ thuở độc thân con giáp này đã có cơ ngơi bạc tỷ, thành công vang dội.

Từ ngày 26/11 đến 15/12, tuổi Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng, phát tài phát lộc. Nếu đang ấp ủ những dự định, kế hoạch Thìn hãy thực hiện ngay. Dám chắc, bạn sẽ sung sướng như tiên, gia nhập hội đại gia bạc tỷ.

Từ ngày 26/11 - 15/12, những con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, tiền tài bao vây, phát lộc phát tài, trúng quả trời cho - Ảnh 1
Từ ngày 26/11 đến 15/12, tuổi Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tinh tế và có gan làm giàu. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà bỏ cuộc thì Tỵ vẫn ngoan cường tiến về phía trước, chinh phục đỉnh cao danh vọng.

Hiện tại dù vất vả, cơ cực đến mấy Tỵ cũng đừng lo sợ bởi từ ngày 26/11 đến 15/12, bạn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tỵ cũng có thu nhập tăng đột biến, phải thức trắng đêm để đếm tiền mới xuể.

Từ ngày 26/11 - 15/12, những con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, tiền tài bao vây, phát lộc phát tài, trúng quả trời cho - Ảnh 2
Hiện tại dù vất vả, cơ cực đến mấy Tỵ cũng đừng lo sợ bởi từ ngày 26/11 đến 15/12, bạn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi học chỉ rõ, Sửu là người hiền lành, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Họ sống thực tế, nỗ lực không ngừng để ngày càng thành công, sống dư dả đủ đầy. Vậy nên, dẫu xuất thân bần hàn nhưng Sửu vẫn tự làm đại gia của chính mình, có của ăn của để chất đống.

Bước sang thời gian từ ngày 26/11 đến 15/12, cuộc đời người tuổi Sửu sẽ sang trang mới vô cùng rực rỡ. Bạn làm đâu thắng đó, làm chơi hưởng thật, sung sướng như tiên chính là may mắn trời ban cho Sửu.

Từ ngày 26/11 - 15/12, những con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, tiền tài bao vây, phát lộc phát tài, trúng quả trời cho - Ảnh 3
Bước sang thời gian từ ngày 26/11 đến 15/12, cuộc đời người tuổi Sửu sẽ sang trang mới vô cùng rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Nhà có 3 con giáp này không sợ nghèo đói từ giờ đến hết tháng 12, lộc lá bủa vây, đi tới đâu tiền bay tới đó, thu nhập tăng ngoài mong đợi

Nhà có 3 con giáp này không sợ nghèo đói từ giờ đến hết tháng 12, lộc lá bủa vây, đi tới đâu tiền bay tới đó, thu nhập tăng ngoài mong đợi

Theo tử vi học, từ giờ đến hết tháng 12 là thời gian thăng hoa về tài lộc của 3 con giáp dưới đây. Được Thần tài chiếu mệnh, bản mệnh dễ có được nhiều khoản ngoài thu nhập, thậm chí phát tài sau một đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 25/11/2022 tử vi ngày 25/11 của 12 con giáp tu vi ngay moi tu vi 12 con giap tu vi ngay mai tu vi hang ngay con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc