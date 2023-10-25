Từ ngày 26/10 đến 6/11, những con giáp này chở lộc về nhà, ôm tiền bạc tỷ, phúc lộc ngập nhà, vận may sẽ đến, điềm dữ qua đi

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 09:18

Tử vi chỉ rõ, từ ngày 26/10 đến 6/11, 3 con giáp này sẽ vươn lên từ đống tro tàn. Bản thân vượt qua mọi khó khăn, tai ương, thử thách. Nhờ vậy có cơ hội trở thành đại gia có số má, đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì cũng trúng đậm.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, từ ngày 26/10 đến 6/11, tuổi Dậu chính là con giáp đầu tiên có cơ hội đổi đời làm giàu. Con giáp này đã có những ngày tháng vất vả khó khăn vì bản thân phải đối diện thường xuyên với công việc có nhiều áp lực. Tuy nhiên tuổi Dậu cũng sẽ rất nhanh lấy lại được phong độ của bản thân mà thôi.

Nhờ tinh thần làm việc cao mà tuổi Dậu có được cơ hội rộng mở. Bản thân con giáp này luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Đây cũng chính là lúc giúp tuổi Dậu thăng quan tiến chức. Hơn nữa còn ghi nhận công sức đóng góp cho công ty, thăng quan phát tài.

Từ ngày 26/10 đến 6/11, những con giáp này chở lộc về nhà, ôm tiền bạc tỷ, phúc lộc ngập nhà, vận may sẽ đến, điềm dữ qua đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp tiếp theo vươn lên từ đống tro tàn. Họ được mọi người xung quanh đánh giá là người luôn chăm chỉ, nỗ lực, có ý chí mạnh mẽ. Dự đoán từ ngày 26/10 đến 6/11, tuổi Sửu sẽ vượt qua mọi sóng gió, tai ương để giành được quyền lực, tiền tài.

Đa số những người tuổi Sửu đều sẽ gặt hái được rất nhiều thành công ngay cả khi tuổi đời còn trẻ. Thời gian trước đó mặc dù tuổi Sửu trải qua nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, nhờ đó mà con giáp rút ra được cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu, lội ngược dòng trở thành người giàu có.

Từ ngày 26/10 đến 6/11, những con giáp này chở lộc về nhà, ôm tiền bạc tỷ, phúc lộc ngập nhà, vận may sẽ đến, điềm dữ qua đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chính là những người có tính tình năng động, thích đi khắp mọi người để học những điều hay và lẽ phải trong cuộc sống. Bản thân tính cách tuổi Tuất luôn muốn mình trở thành người dẫn đầu. Cũng chính vì vậy họ không ngừng trong việc học tập và vươn lên.

Tử vi chỉ rõ, từ ngày 26/10 đến 6/11, tuổi Tuất hái lộc về nhà, tiền bạc thoải mái tiêu pha mà chẳng phải lo cạn túi. Đây cũng chính là thời gian may mắn giúp tuổi Tuất tăng lương tăng bổng và được thăng quan tiến chức. Cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ ngày càng hạnh phúc, viên mãn. 

Từ ngày 26/10 đến 6/11, những con giáp này chở lộc về nhà, ôm tiền bạc tỷ, phúc lộc ngập nhà, vận may sẽ đến, điềm dữ qua đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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