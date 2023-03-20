Từ ngày 21/3 đến 25/3, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, 3 con giáp vượng vận quý nhân, tấn tài tấn lộc, phú quý đầy nhà, tiền tiêu không xuể, song hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 20/03/2023 14:53

Theo tử vi 12 con giáp, từ ngày 21/3 đến 25/3, số mệnh đã chỉ rõ là 3 con giáp này vượng tài tấn lộc, chạm tay đến thành công, sự nghiệp thênh thang, vạn sự như ý, cầu được ước thấy.

Tuổi Mão

Những người thuộc con giáp Mão không may sẽ phạm phải sao Thái Tuế trong thời gian qua, nếu không có sự trợ giúp của các phúc tinh trong cung sinh mệnh thì khủng hoảng lớn đang chờ họ phía trước. Bên cạnh đó, do phạm hung tinh như Đại Hao nên tài lộc của họ cũng bị tổn hại nghiêm trọng.

Tuy nhiên, từ ngày 21/3 đến 25/3, cát nhân ắt có thiên tướng. Tình trạng không như ý này sẽ được giải quyết êm đẹp trong nửa cuối năm. Kết quả là thay vì vận số đi xuống, người tuổi Mão lại đón nhận nhiều vận may mới, của cải từ trên trời rơi xuống nhiều không đếm xuể.

Từ ngày 21/3 đến 25/3, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, 3 con giáp vượng vận quý nhân, tấn tài tấn lộc, phú quý đầy nhà, tiền tiêu không xuể, song hỷ lâm môn - Ảnh 1
Tuy nhiên, từ ngày 21/3 đến 25/3, cát nhân ắt có thiên tướng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ ngày 21/3 đến 25/3, cát tinh mang niềm vui với tuổi Mùi khi công việc thuận lợi. Tinh thần làm việc của con giáp này nhờ thế thêm vững vàng, căn cứ vào kế hoạch lập trình sẵn trước đó, cứ thế tiến hành thì không còn gặp bất cứ trở ngại nào nữa.

Thần tài hiệp trợ, lời khen ngợi của cấp trên chính là động lực làm việc hết mình cho con giáp này. Nhân đà này, bản mệnh phải cố gắng hơn nữa để khẳng định năng lực của bản thân, có như vậy con đường thăng tiến của tuổi Tỵ mới thêm phần bằng phẳng.

Từ ngày 21/3 đến 25/3, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, 3 con giáp vượng vận quý nhân, tấn tài tấn lộc, phú quý đầy nhà, tiền tiêu không xuể, song hỷ lâm môn - Ảnh 2
Từ ngày 21/3 đến 25/3, cát tinh mang niềm vui với tuổi Mùi khi công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ ngày 21/3 đến 25/3 tuổi Hợi được quý nhân trợ giúp trong công việc nên sự nghiệp hanh thông, suôn sẻ. Người này có thể là một người bạn hoặc đồng nghiệp của tuổi Hợi và sẽ đưa đường dẫn lối cho con giáp này đến với những thành công vững chắc khiến nhiều người mơ ước. Những thành công này sẽ tỷ lệ thuận với thu nhập của tuổi Hợi.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi hãy phát huy hết khả năng của bản thân cũng như tận dụng hết sức sự giúp đỡ này để thay đổi cuộc sống của mình trong giai đoạn này. Ngoài ra, cuộc sống về mọi mặt của tuổi Hợi sẽ luôn suôn sẻ, không gặp phải bất cứ một trở ngại nào.

Từ ngày 21/3 đến 25/3, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, 3 con giáp vượng vận quý nhân, tấn tài tấn lộc, phú quý đầy nhà, tiền tiêu không xuể, song hỷ lâm môn - Ảnh 3
Từ ngày 21/3 đến 25/3 tuổi Hợi được quý nhân trợ giúp trong công việc nên sự nghiệp hanh thông, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày mai, thứ Ba ngày 21/3/2023, 3 con giáp này được thần may mắn tìm đến tận nhà nên công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió, cuộc sống sung túc, giàu càng thêm giàu.

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