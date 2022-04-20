Từ ngày 20/4 đến 30/4: 3 con giáp ra cửa đụng Thần Tài, làm việc có quý nhân phù trợ, tiến chức thăng quan bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 20/04/2022 06:01

Thời gian từ ngày 20/4 đến 30/4 sẽ có 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục, làm đâu thắng đó, tha hồ ăn sung mặc sướng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn mang mệnh Rồng và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định.

Vốn tài năng nay lại gặp thêm quý nhân trợ giúp nên từ ngày 20/4 đến 30/4, tuổi Thìn có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ngày càng thăng hoa dồi dào. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáo này thể hiện tài năng hay khẳng định năng lực xuất chúng của mình.

Từ ngày 20/4 đến 30/4: 3 con giáp ra cửa đụng Thần Tài, làm việc có quý nhân phù trợ, tiến chức thăng quan bất ngờ - Ảnh 1
Từ ngày 20/4 đến 30/4, tuổi Thìn có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ngày càng thăng hoa dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trên con đường phát triển của mình, người tuổi Ngọ vẫn luôn luôn dựa vào nghị lực hơn người của mình để làm việc, để sống và vươn lên. Phẩm chất tốt đẹp này thực sự rất đáng trân trọng và không phải ai cũng dễ dàng có được.

Tử vi dự đoán từ ngày 20/4 đến 30/4, người tuổi Ngọ nhận nhiều cơ hội phát tài trong lĩnh vực kinh doanh. Có sẵn vốn liếng, kinh nhiệm, cộng thêm những mối quan hệ hữu hảo, họ có thể phát triển quy mô kinh doanh lớn hơn nhiều lần so với bây giờ. Lại được Thần Tài chiếu cố, tài chính rủng rỉnh.

Từ ngày 20/4 đến 30/4: 3 con giáp ra cửa đụng Thần Tài, làm việc có quý nhân phù trợ, tiến chức thăng quan bất ngờ - Ảnh 2
Từ ngày 20/4 đến 30/4, người tuổi Ngọ nhận nhiều cơ hội phát tài trong lĩnh vực kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ ngày 20/4 đến 30/4, người tuổi Hợi tương đối bình yên. Thời gian này, vận may của tuổi Hợi sẽ liên tục ập đến, dường như mọi xui xẻo cũng lùi xa, đường tài lộc cũng hồng phát vô cùng. Thu nhập của người tuổi Hợi sẽ tăng lên.

Tuổi Hợi chính là một trong số những con giáp may mắn nhất. Con giáp này có thể sẽ được tăng lương, thăng chức. Nhờ đó mà chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện đáng kể. Con giáp này sở hữu tài chính rủng rỉnh có thể thoải mái tiêu xài.

Từ ngày 20/4 đến 30/4: 3 con giáp ra cửa đụng Thần Tài, làm việc có quý nhân phù trợ, tiến chức thăng quan bất ngờ - Ảnh 3
Từ ngày 20/4 đến 30/4, người tuổi Hợi tương đối bình yên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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