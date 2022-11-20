Từ ngày 20/11 đến ngày 23/11, được sự phù hộ của sao Tử Vi, 3 con giáp đại vận ập đến, tài lộc sẽ phản công, vận tốt liên tục, Thần tài trú ngụ trong nhà, vận may như trời giáng, giàu qua một đêm

Dự đoán, vào cuối tháng 11/2022, cụ thể là từ ngày 20/11 đến ngày 23/11, người tuổi Ngọ đón nhận nhiều may mắn bất ngờ trong cả công việc lẫn cuộc sống. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, con giáp thu về vô số tiền bạc, của cải. Ngọ không phải vất vả quá nhiều mà vẫn thuận lợi có được những thứ mà mình mong muốn. Vận trình thăng hạng, con giáp ngày càng tiến gần tới thành công.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp, bạn và người ấy đã yêu nhau đã lâu và hiểu được những giá trị của đối phương. Một cái kết hạnh phúc sẽ đến với cả hai trong tương lai gần.

Bước vào giai đoạn cuối tháng 11/2022, người tuổi Hợi thăng tiến khá thuận lợi. Bất kể con giáp làm gì cũng sẽ dễ dàng đạt được thành công, tiền đổ về tiêu không hết. Có thể nói, đây là thời điểm vàng của người tuổi Hợi nên con giáp hãy tận dụng triệt để nhằm đạt được ước mơ còn dang dở hay phất lên trong tương lai gần.

Chuyện tình cảm của Hợi trong những ngày cuối tháng âm lịch có biến động bất ngờ. Con giáp nhận được nhiều sự chú ý từ những người khác phái. Tình trường rực rỡ, Hợi sẽ thoát kiếp "độc thân may mắn" trong tương lai.

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Tuổi Mùi

Cuối tháng 11/2022, người tuổi Mùi nhận lộc trời ban, gặp nhiều điều hỷ. Được quý nhân phù trợ, người làm ăn buôn bán mua may bán đắt, công việc phát đạt, sinh lợi nhanh chóng. Những ai làm công ăn lương thì được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiều vị trí quan trọng khẳng định bản thân, nâng cao thu nhập.

Mọi nỗ lực của con giáp đã được đền đáp xứng đáng, Mùi phúc đức tràn trề, thuận buồm xuôi gió. Con giáp kiếm tiền nhiều vô kể không ai sánh bằng. Tài lộc thăng hoa, con giáp đổi đời nhanh chóng, trở nên giàu có chỉ trong nay mai.

(*)Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm